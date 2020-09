Tekashi 6ix9ine habla de sus delitos en una entrevista en profundidad

Entre los lanzamientos de este viernes se nos ha olvidado comentaros que también hay nuevo disco de 6ix9ine, el segundo de su carrera, conteniendo los cuatro adelantos lanzados hasta la fecha, destacando la repercusión mediática que han tenido ‘GOOBA‘ y ‘TROLLZ‘, esta última número 1 en Estados Unidos junto a Nicki Minaj.

El rapero ha concedido su primera entrevista tras salir de la cárcel y The New York Times ha sido el medio elegido, dejando momentos totalmente inauditos, como ese en el que el periodista le sugiere que puede estar cerca de la muerte y le pregunta si ha considerado unirse a un programa de protección de testigos, pero 6ix9ine responde que no por sus «tatuajes en la cara». Hablando de política ha declarado: «no creo que Trump trolee. Creo que Trump es genuinamente Trump. Me comparan con Trump todo el rato, pero yo amo a la gente de México. No creo que seamos lo mismo». Su nombre real, recordemos, es Daniel Hernández, pues su madre es mexicana y su padre, de Puerto Rico. Cuando le preguntan si alguna vez ha votado, él pregunta si los convictos pueden votar. Le dicen que algunos sí pueden votar en Nueva York y su respuesta es: «votaría por Trump», entre risas. Quizá por lo que le gusta jugar a generar odio, cosa de la que habla en otros puntos de la entrevista.

La entrevista realizada por Joe Coscarelli no elude sus problemas con la justicia, de hecho comienza con su secuestro, su condición de «chivato», por la que es despreciado, y su pertenencia a banda armada. A continuación, 6ix9ine responde preguntas sobre la explotación de una menor en unos vídeos que circularon hace unos años. «Hacía vídeos de Instagram, un montón de contenido», son sus primeras palabras. Cuando el periodista pregunta si cree que ha pagado por aquello, indica: «Por supuesto. Ninguna otra celebridad ha dado tanto como Daniel Hernández». El periodista le pregunta si el dinero es la manera de arreglar una deuda con la sociedad y él responde que ha servido de «modelo» tras haber trabajado duro como «repartidor durante 12 horas al día durante 3 años». Añade que tenía 18 años cuando sucedieron los hechos con la chica de 13. «¿Parezco como un señor de 40, tipo Jeffrey Epstein?». Después añade que estaba «en el lugar equivocado, en el momento equivocado», y que si hubiera sabido que era un delito grabar a la chica, no lo habría subido a las redes. «Si cometes un asesinato, ¿lo subes a Instagram?». Indica que le «destrozó» saber que tenía 13 años y recuerda que Tupac estuvo en la cárcel por un delito sexual, y no recibe el odio que recibe él. «Nunca he tenido cargos por violación. Nunca».

El periodista insiste: «pero si alguien dijera que no te puede perdonar por lo que hiciste a esa niña, ¿lo entenderías?». 6ix9ine se defiende: «Sí, diría «que Dios te bendiga». No me despierto cada día pensando: «¿le gusto a esta persona?». Sino diciendo: «¿cómo podría esta persona odiarme incluso más?». Porque alguien a quien no le gusto es que no está cómodo en su propia piel». Continúa: «admito todos mis errores, ¿vale? Me declaré culpable por utilizar a una chica en una performance sexual, y asumí mis responsabilidades. Me declaré culpable por crimen organizado durante 47 años, y asumí mis responsabilidades. Tendré que pagar el precio por el resto de mi vida, me mirarán por encima del hombro. Te lo aseguro. Lo que la sociedad intenta hacer es arrinconarme en una esquina y decir: «¿sabes qué? me odio a mí mismo». Y yo nunca me odiaré a mí mismo. Amo todo por lo que he pasado y nunca lo retiraré. Nunca jamás, jamás, jamás, jamás, jamás, jamás me arrepentiré de las lecciones que he aprendido de la vida, porque me han convertido en una bestia, en un animal, y puedo superar cualquier cosa».

También hay tiempo para hablar de los maltratos sufridos por su pareja entre 2011 y 2018, que él admite. «Sí que teníamos peleas físicas. Lo admití». ¿Está bien pegar a una mujer?», pregunta el periodista. «No, no, no», responde, antes de explicar en relación a su hija: «mi hija no es tonta. Va a ver todo en internet. Hay un montón de cosas que tendré que explicarle. Yo y Sara hemos hablado. He visitado a mi hija, le he dado dinero. He admitido la verdad. Ha sido lo peor. Pero no me voy a sentar aquí y mentirte. Te lo estoy diciendo, lo hice. Lo admití y me disculpé. No debo al mundo una disculpa, la persona a la que debo una disculpa es Sara Molina. Y ella recibió mi disculpa. Eso es lo que importa». Sara Molina ha rechazado hablar con The New York Times.

El álbum de 6ix9ine está compuesto por 13 temas chillados en mayúscula y dispuestos a lo largo de media hora, encabezados por una producción de Akon. De ellos, se ha viralizado en Youtube el vídeo realizado para ‘TUTU’, la segunda pista del álbum, otro derroche de color y culos al aire con frases como “consigo putas cuando quiero”. En un momento curioso de la entrevista, el periodista pregunta a 6ix9ine si cree que su música está añadiendo al mundo, pues no es muy «introspectiva» y sólo hace «un tipo de disco». Su respuesta es que «por supuesto». «Tengo que alimentar lo que en 2020 es relevante. Tengo que alimentar a las masas. No hay ninguna diferencia entre yo y Tupac Shakur», indica comparando «una de las canciones más grandes» de este ‘Troublesome ’96’, y su propio tema ‘Baby’.