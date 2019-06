Billie Eilish vuelve a ser número 1 meses después de la edición de su disco, Hozier no

Hits

Por si había alguna duda de que el disco de Billie Eilish iba a ser uno de los más exitosos de 2019, ‘When We All Fall Asleep, Where Do We Go?‘ ha vuelto precisamente esta semana al número 1 del Billboard 200 vendiendo otras 60.000 unidades durante esos siete días. Ya había ocupado esa posición anteriormente, pero para mostrar que no es que sus fans compraran o escucharan el álbum durante la primera semana para después pasar a otra cosa, el álbum vuelve a subir. Además, el single ‘bad guy’ asciende al puesto 2 en la lista estadounidense de singles. Mediatraffic estima las ventas actuales del largo en 1,7 millones de unidades. A estas alturas no es que sea seguro que se rebasarán los 2 millones, sino que serán 3 fácilmente hacia finales de año.

El éxito de Billie Eilish no se ciñe a América y el álbum continúa en los lugares de cabeza en varios territorios. Es aún número 4 en Reino Unido (hoy baja desde el puesto 2), y en España sorprende mucho su pelotazo en streaming. ‘When We All Fall Asleep, Where Do We Go?’ ha sido número 1 en España en la tabla de los discos más oídos durante 6 semanas. Curiosamente es en verdad México DF la ciudad donde más la oyen y Billie Eilish es en general la 3ª artista más oída en el global de Spotify ahora mismo. Sin duda, uno de los personajes del año.



Flops

Quien no parece contar con un público tan fiel es Hozier, que sí lograba ser número 1 en Estados Unidos con su último disco ‘Wasteland, Baby!’, pero después desaparecía del top 100 de este país tan solo tras 6 semanas. Pese a ser irlandés, el álbum ha funcionado incluso peor en Reino Unido, donde el álbum solo alcanzaba el puesto 6 y un mes después abandonaba el top 100. ‘Almost (Sweet Music)’ tiene una presencia considerable en Spotify (60 millones de reproducciones), pero los casi 1000 millones de reproducciones del hit de su debut ‘Take Me to Church’ pesan demasiado, así como los 100 y los 200 millones de otros temas de ‘Hozier’ (2014)… ¿que quizá se editó hace demasiado tiempo? De momento no hay certificaciones para este nuevo álbum mientras el anterior sobrepasó el millón de unidades, y hay que preguntarse qué podría levantar su carrera si no lo ha hecho un temazo como ‘Nina Cried Power’.