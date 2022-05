Dock Of The Bay arranca homenajeando a Sinéad O’Connor

Esta semana tiene lugar en Donostia el festival de cine documental musical Dock Of The Bay. Entre el 2 y el 7 de mayo, el festival celebra su decimoquinta edición con propuestas atractivas como ‘Nothing Compares. Sinéad O’Connor’, ‘Bixa Travesti’ o ‘Nightclubbing: the birth of punk rock in NY’.

Tanto el documental sobre el ascenso a la fama de Sinéad O’Connor como el feminista ‘Bixa Travesti’ estaban programados para el día de ayer, pero todavía queda mucho festival con proyecciones que pueden resultar interesantes. ‘Nightclubbing: the birth of punk rock in NY’ vuelve a dar vida a la mítica sala neoyorquina Max’s Kansas City de los 70 para redescubrir los comienzos del punk rock. ‘The Rise Of The Synths’, por su parte, es un documental dirigido por Iván Castell que explora los inicios de la música electrónica synthwave. También prometen ‘He aquí un cuerpo que cae’, ‘Hit like a woman’ y ‘Italo disco. The sparkling sound of the 80s’.

Además de los propios documentales, Dock Of The Bay expande sus brazos a la lectura con la presentación de varios libros como ‘Doña Concha: La rosa y la espina’ de Carla Berrocal. Asimismo, vuelven las charlas ‘Diálogos’ y el Dock Live! contará con las actuaciones en vivo de Verde Prato y Ainara LeGardon. Como guinda del pastel, el último día se celebrará una fiesta de clausura en la sala Dabadaba donde pincharán nuestros JENESAISPOP DJs. Las entradas para la fiesta como para el resto de la programación están disponibles en la página web del festival.

