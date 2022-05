Arcade Fire publican este viernes 6 de mayo un nuevo álbum llamado ‘WE’ que va a ser nuestro «Disco de la Semana». De momento, la banda de Win y Régine nos había desconcertado anunciando una especie de disco doble con varias canciones a su vez divididas en 2. Como era de esperar, todo cobra mayor sentido en el contexto del álbum al completo. Foto: Michael Marcelle.

El álbum, producido por Nigel Godrich, se divide en dos: la parte «I», la parte del «yo»; y la parte «WE», la del «nosotros». El lado «I», que canaliza el miedo y la soledad del aislamiento, y el lado «WE», que expresa la alegría y el poder de la re-conexión. Todos los singles o pistas que han decidido revelar de momento pertenecen a la segunda parte, la «mitad del disco que canaliza y se deleita en el poder y la alegría de la (re)conexión humana». Por eso suena tan alentadora. En concreto, ‘The Lightning II’ que finalmente seleccionamos hoy como «Canción del Día».

- Publicidad -

La primera parte de ‘The Lightning I’ empieza épica, pero tranquila, como musicando una tierra o un tiempo que anhelamos. Arcade Fire estaban pensando en su composición en la posibilidad de que Trump fuera reelegido y en lo que significaría para los migrantes de Haití, por ejemplo. De ahí la frase «Nacimos en el paraíso, bajo un cielo envenenado». Los arreglos son magistrales como en los mejores momentos de Arcade Fire. La segunda parte se desata.

‘The Lightning II’ agita el ritmo de la canción para tratar de llevar las ideas a la práctica. Si la primera parte de la canción repetía hasta la saciedad «podemos conseguirlo si no te rindes conmigo y si yo no me rindo contigo», la segunda es la consecución del éxito. Literalmente expresa la función de la música en nuestra lucha, con una energía propia del Bruce Springsteen más agitado: «Intentaba escapar, pero una voz me dijo que me quedara, y pusiera mis sentimientos en una canción».

- Publicidad -

En esa línea claramente constructiva, la de labrar un camino, el disco continúa con ‘Unconditional I’, otra canción que ya han estrenado y trata de mantener el ánimo alto. El tema «ofrece un consejo sincero y se preocupa por las generaciones venideras ante los innumerables retos de un futuro incierto». Oficialmente contiene «un alegre coro de optimismo que celebra el amor incondicional como un ideal aparentemente inalcanzable que se produce de forma natural y sin esfuerzo».

De ahí su alegre retahíla de «do-do-dos», su carácter folkie desenfadado y su letra sobre la aceptación de que no somos perfectos. «Porque nada es nunca perfecto, nadie es perfecto, déjame decirlo otra vez, nadie es perfecto», indica Win antes del estribillo «si tú lo sientes así, está bien / Te daré todo lo que es mío» y de una estupenda sección de cuerdas y variados arreglos.