PSY vuelve tras cinco años en plena cresta de la ola k-pop

Hubo una vez que PSY rompió los límites de internet y batió todos los récords con su ‘Gangnam Style‘. Mucho antes de que existieran TikTok y Musical.ly, PSY fue uno de los primeros fenómenos mega-virales de internet con una canción y un baile en 2012. Eran también tiempos donde el K-pop no se tomaba muy en serio a nivel internacional ni tenía tanto impacto en mercados como el americano, donde ahora convive con el resto de géneros occidentales. De hecho, PSY acaba de volver tras 5 años sin publicar ningún disco con su nuevo álbum ‘PSY 9th’, que incluye ‘That That’ junto a SUGA de BTS y el último single ‘Celeb’.

‘Celeb’ es un single extraído del álbum para el que PSY ha presentado su videoclip hoy. En él, la ex miembro de la banda k-pop Miss A Bae Suzy es la protagonista de una fiesta donde todo parece girar en torno a ella y su condición de celebrity. Sin embargo, la canción que está dando de que hablar es ‘That That’. El single, con la colaboración y producido por SUGA de BTS, cuenta ya con 74 millones de visitas en YouTube en menos de una semana.

El video de ‘That That’ incluye una versión antigua del propio PSY vestido con el traje que usó en el videoclip de ‘Gangnam Style’. El miembro de BTS dijo en una entrevista promocional que no está acostumbrado a involucrarse tanto en una canción en la que le piden colaborar: «Siendo sincero, nunca he llegado a tener una relación tan cercana con alguien con quien he colaborado, simplemente porque no soy del tipo de persona que se reúne en persona para colaborar». «No me hubiera imaginado acabar bailando con PSY. Pensaba que tan solo iba a escribir la canción», añadió.





