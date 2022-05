BTS celebran su 9º aniversario con una nueva antología

BTS han anunciado que su nuevo lanzamiento será un recopilatorio. En concreto, una antología. ‘Proof’ repasará los nueve años de carrera de la banda surcoreana en una suculenta caja y a lo largo de tres CDs, incluirá tres canciones nuevas y saldrá a la venta el 10 de junio.

Big Hit Entertainment, casa de BTS, ha comunicado que el lanzamiento de ‘Proof’ cumple dos propósitos. En primer lugar, «celebrar el noveno aniversario de BTS» y, en segundo, «proporcionar a los fans de BTS una colección comprehensiva de todas sus canciones». Las diferentes pistas incluidas en ‘Proof’ «reflejan los pensamientos e ideas que los miembros de BTS comparten sobre el pasado, el presente y el futuro de BTS».

- Publicidad -

Aunque el tracklist de ‘Proof’ no se ha dado a conocer todavía, el tráiler que se ha compartido del álbum desvela que el recopilatorio abarcará lanzamientos tempranos como ‘O!RUL8,2?’ o ‘Skool Luv Affair’, así como los internacionales ‘Love Yourself: Tear’, ‘Map of the Soul: 7’ o ‘BE’. Los dos últimos fueron exactamente los dos discos más vendidos de todo 2020.

Los últimos años han sido especialmente fructíferos para BTS. La boyband ha arrasado con dos macrohits como han sido ‘Butter’ y ‘Dynamite’, y también ha triunfado con su single colaborativo con Coldplay, ‘My Universe’ o con el reciente ‘Permission to Dance’.

- Publicidad -

Estos días, BTS están de actualidad también porque uno de sus integrantes, Suga, aparece en el nuevo single viral de PSY, ‘THAT THAT‘, tanto como artista invitado como productor.