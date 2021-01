BTS pulverizan al resto de artistas en la lista de discos más vendidos de 2020

A BTS pertenece no solo el disco más vendido de 2020 en todo el mundo, sino también el 2º. ‘Map of the Soul: 7’ ha despachado 6,5 millones de copias, siendo el lanzamiento más vendido de todo el año, mientras que ‘BE’ -editado en noviembre- aparece en el número 2 con 3,4 millones de unidades. Así lo estima Mediatraffic, el portal alemán que lleva décadas anticipándose meses a las cifras de IFPI con escaso margen de error.

La mayoría de copias de BTS son vendidas en Corea del Sur, donde la banda está acostumbrada a batir récords, pero también es destacable su aceptación en Europa e incluso Estados Unidos, como de todos es sabido.

En el puesto 3 encontramos ‘Fine Line’ de Harry Styles con 3,3 millones de copias, a lo que hay que sumar lo que vendía a finales de 2019. También hay que destacar el éxito de ‘Shoot for the Stars, Aim for the Moon’ de Pop Smoke, el 4º álbum más vendido de 2020. Y en el 5º puesto encontramos a la primera artista femenina, Taylor Swift, con ‘folklore’, que ha superado a The Weeknd con ‘After Hours’ por muy poco, habiendo salido después.

Llama la atención que Dua Lipa haya quedado fuera del top 10 con el disco del año ‘Future Nostalgia’ (puesto 14 con 2,1 millones de copias), si bien hay que recordar que este álbum se editó en plena pandemia con las tiendas de discos cerradas a cal y canto en casi todo Occidente, perdiendo parte de su “momentum” en cuanto a edición física.

Rondan el top 20 ‘Changes’ de Justin Bieber y ‘Chromatica’ de Lady Gaga, ambos algo por debajo de las expectativas si recordamos las cifras espectaculares de ‘Purpose’ y ‘Ha nacido una estrella’ (ambos por encima de los 6 millones de unidades); y también la modesta posición de Bad Bunny con ‘YHLQMDLG’ (top 23), perjudicado por sus ventas testimoniales (hay una cassettte y el disco está en iTunes, pero no hay CD). Sus streamings millonarios no equivalen a muchísimo más de 1,6 millones de copias del álbum vendidas. Mucho menos ruido ha hecho, vendiendo casi lo mismo, ‘Manic’ de Halsey (top 30), otro de los mejores discos de 2020.

Aparecen en el top 40 de Mediatraffic un gran número de discos publicados en años anteriores, comenzando por ‘When We All Fall Asleep, Where Do We Go?’ de Billie Eilish, que resiste en el top 7 anual tras haber sido el álbum más vendido del año pasado; ‘Hollywood’s Bleeding’ de Post Malone (top 8); ‘Astroworld’ de Travis Scott aún en el número 28; ‘Lover’ de Taylor Swift (número 31), y aún “Divide” de Ed Sheeran (número 34).

Por último, destacar que el streaming maquilla algo las cifras y ahora hay que vender o conseguir la cifra equivalente a 1,1 millones de copias para llegar al top 40 anual de Mediatraffic, a diferencia de lo que ocurría hace un lustro. Esta cifra de corte deja fuera del top 40 a Ariana Grande, que rebasará esa cifra en breve, pues su disco apenas lleva un mes en el mercado.

1.-BTS / Map of the Soul 7

2.-BTS / BE

3.-Harry Styles / Fine Line

4.-Pop Smoke / Shoot for the Stars, Aim for the Moon

5.-Taylor Swift / Folklore

6.-The Weeknd / After Hours

7.-Billie Eilish / When We All Fall Asleep, Where Do We Go?

8.-Post Malone / Hollywood’s Bleeding

9.-Juice WRLD / Legends Never Die

10.-Lil Baby / My Turn