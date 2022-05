Amaia y Aitana avanzan la «canción que no quiero cantarte»

Amaia publica nuevo disco el 13 de mayo. ‘Cuando no sé quién soy‘ es uno de los lanzamientos más esperados del próximo viernes. Un día en el que también ven la luz nuevos trabajos de Florence + the Machine, Kendrick Lamar, Moderat, Becky G o The Smile.

El disco de Amaia incluye 10 canciones, entre ellas una colaboración con Aitana llamada ‘La canción que no quiero cantarte’. Según los créditos de Apple Music, tanto C. Tangana como Alizzz son co-autores de la canción junto a Victor Martínez y la propia Amaia.

‘La canción que no quiero cantarte’ será el próximo single de ‘Cuando no sé quién soy’. Amaia y Aitana han compartido un adelanto de su videoclip, que se estrena el próximo martes 10 de mayo. Parece que Amaia y Aitana descargarán su furia punki en la canción, a tenor de lo que puede escucharse en el avance. En la letra, Amaia le dirá a un chico que le «coma el higo», según avanza El País Semanal.

El artículo de El País Semanal comenta vagamente el contenido de ‘Cuándo no sé quién soy’. En el disco, Amaia mantendrá una «conversación consigo misma» a través de «canciones cantadas en primera persona y con la voz muy cerca». La instrumentación, por otro lado, será «minimalista, como si el oyente estuviese dentro de su cabeza». En ‘La persona’ hablará de su experiencia en terapia.

Otra curiosidad que desvela el artículo es que Amaia ha tenido oportunidad de conocer en persona a Marisol, su gran ídolo. El texto no entra en detalles, pero informa que la autora de ‘Pero no pasa nada‘ conoció a Marisol «en su casa hace unos meses».

Volviendo a la colaboración con Aitana, Amaia y la intérprete de ‘En el coche’ ya protagonizaron uno de los hitos que dejó Operación Triunfo 2017, cuando cantaron juntas ‘Con las ganas‘ de Zahara.