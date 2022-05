Hace justo un año que desde el prestigioso sello francés Ed Banger nos compartían el disco de debut de Myd, tras una década en la escena. Las imágenes eran tan impagables como el título del proyecto, ‘Born a Loser’. En la portada veíamos a Myd descamisado, con medio cuerpo sumergido en el agua. En las imágenes promocionales, hacía como que planchaba con una tabla demasiado baja en la que dejarse la espalda. Lo de su música en cambio, es más serio, como podrá comprobarse en Razzmatazz este sábado 7 de mayo, donde realizará un «live» con banda.

Myd se dio a conocer como parte de la banda electrónica Club Cheval. También coprodujo ‘Brava’ de Brodinski y entregó beats a algunos raperos antes de centrarse en lo suyo: los beats disco-funky, techno-house y los sabores veraniegos. Grupos de pop como Metronomy y Django Django también están en su radar, por lo que no es de extrañar que retome su promo de manera tan decidida, justo cuando las temperaturas están subiendo tanto. Otra pista: el último sencillo extraído de este disco se titula ‘The Sun’.

Son muchos los atractivos que encontramos en ‘Born a Loser’. Ya os hablamos hace 2 años de ‘Together We Stand‘, aquella canción de baile como producida por Danger Mouse que tanto gustó entre nuestros foreros. También estaba la titular ‘Born a Loser’, para bailar como una posesa -a su manera- tirando de un sample de un tema de 1966 de Bobby Lee, ‘I Was Born A Loser’.

Aparte de ‘The Sun’, el tema favorito del disco según Papá Spotify es ‘Moving Men’, con Mac de Marco, también apegado a un silbidito. Y son igualmente extáticas ‘Now That We Found Love’ o ‘Whether the Weather’. Esta última tiene una base más techno, si bien la marca igualmente la producción a la guitarra del artista invitado, el argentino Juan Wauters. Y si el título de ‘Whether the Weather» te parece «loser», aguarda al de ‘There Is a Snake In My Boot’, tan llamativa en un uso de la distorsión y las guitarras que ni la línea caleidoscópica de Panda Bear.



El álbum se cierra con la colaboración de Bakar en la crepuscular ‘We Found It’, y sobre las múltiples colaboraciones, esto es lo que tiene que decirnos: «Para mí, el álbum supone cerrar un capítulo más que abrir uno nuevo. Veo la inspiración como un pulmón. A veces estás inhalando y necesitas inspirarte y absorber la sabiduría de muchas personas. Luego tienes otros momentos en los que necesitas producir mucho. Creo que el próximo capítulo será trabajar con otras personas y compartir lo que hice».