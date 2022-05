Sigrid sabe que la música te puede arreglar una noche de mierda

Todos y todas hemos conocido en primera persona la historia de ‘Last Night a DJ Saved My Life’, pero esto es nuevo. En ‘A Driver Saved My Night’, Sigrid cuenta cómo un taxista le arregló la noche con una canción que le puso mientras la llevaba de vuelta a casa. Historias parecidas, pero no iguales. Lo cierto es que la música puede mejorar el día de cualquiera, y como dice Sigrid, «nunca estás solo cuando escuchas música».

‘A Driver Saved My Life’ es el último single de ‘How To Let Go’, el segundo álbum de Sigrid que salió a la venta este viernes 6 de mayo. En él, encontramos a una Sigrid positiva, eufórica y optimista como de costumbre. Ya conocimos su esencia en el debut ‘Sucker Punch‘. Las melodías siguen siendo el fuerte de la artista, con alguna más eurovisiva como ‘Burning Bridges‘ y otras más desgarradoras como ‘It Gets Dark’.

En palabras de Sigrid, el concepto de ‘How To Let Go’ gira en torno a «dejar ir las cosas que dices, las personas que te han hecho daño o las situaciones en las que he sido estúpida. La vida consiste en dejar ir y seguir adelante. Parece muy sencillo, pero nunca lo es». Seguro que ‘A Driver Saved My Life’ se sitúa después de uno de estos momentos, sentada en un taxi con lágrimas en la cara «Lágrimas deslizándose por toda la cara, hasta que él mira hacia atrás y y la sube al máximo».

Ese es el momento en el que todo cambia. «Y entonces siento, siento una canción sujetándome fuerte. Creo que un taxista me ha salvado la noche». Musicalmente, la canción recuerda al pop de Julia Michaels, Clean Bandit, Mika o incluso a La Casa Azul lejanamente. Una letra divertidísima acompañada de una melodía terapéutica, hecha para subir los ánimos. Si algo se le da bien a Sigrid, es eso. La cantante estará en el Mad Cool este 7 de julio.



