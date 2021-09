Sigrid presenta ‘Burning Bridges’ ante miles y miles de personas en Reading

Sigrid ha presentado una de las novedades destacadas de la semana, como os contamos en la última edición de la playlist “Ready for the Weekend”. La cantante que recordarás por temas como ’Strangers’ y ‘Don’t Feel Like Crying’ incluidos en su álbum de 2019 ‘Sucker Punch’, ha vuelto así con esta producción de Sly que ha elaborado junto a Caroline Ailin y el propio Sly, es decir, Sylvester Willy Sivertsen, conocido por su trabajo con Dua Lipa en ‘We’re Good’, además de con Liam Payne, Shawn Mendes o The Chainsmokers.

Nuestra “Canción del Día” hoy se presenta con un vídeo en el que vemos a Sigrid en un hipnotizante bucle emerger entre unos matorrales, si bien nada llena tanto el espacio en torno a este ‘Burning Bridges’ como esos arreglos de cuerda sintetizados que constituyen todo un leit motiv -y un pequeño muro de sonido- para la composición.

Esa producción que elige ser tan abrasiva se corresponde con un sentimiento intenso, pues Sigrid ha explicado en el NME que la canción va sobre ese momento en el que tienes que dar por terminada una relación por mucho que te duela. “Tienes que dejarlo ir, a veces no puedes arreglar las cosas”, dice expresamente el estribillo. “Intenté ondear una bandera blanca, pero tú le prendes fuego”, añade en otro. Curiosamente, añade que la canción también es ideal para “correr por el bosque, caminar hacia un encuentro que te pone un poco nervioso o caminar empoderada por la calle”. “Es una canción enfermiza de la que estoy muy orgullosa”.

Por otro lado, impresionan las imágenes de presentación en vivo este fin de semana en el británico Festival de Reading. No es su mejor actuación vocal, pero no se puede decir que Sigrid no derroche energía sobre el escenario, y sobre todo tenemos que frotarnos los ojos al ver a esa multitud de miles y miles y miles de personas agolpadas frente a un escenario a finales de agosto de 2021, y sin una sola mascarilla.

En la web del festival de Reading podemos comprobar que todos los asistentes tuvieron que presentar la prueba de tener la pauta de vacunación completa hace 14 días, una prueba de covid-19 negativo o un test de inmunidad. Ni más ni menos que ese “pasaporte covid” que se pide desde la cultura española, tras un año y medio de resistencia al límite.