¿C. Tangana hará el himno del centenario del Celta?

Una noticia sobre C. Tangana está inundando las redes. Esta mañana el diario Marca ha publicado una entrevista con el director del Celta de Vigo donde, en un cierto momento, se le pregunta por los preparativos del centenario del club. Carlos Mouriño, el presidente, responde: «Además del himno de C. Tangana, hemos montado una comisión para ver qué quiere hacer la afición». Después de que decenas de medios se hayan hecho eco de la noticia, parece que todo ha sido un error de transcripción.

Ha sido el propio diario Marca quien ha rectificado, publicando el video del momento exacto en la entrevista donde sucede esta pregunta, y confirmando que el presidente no ha asegurado ningún himno de C. Tangana. En el vídeo se puede escuchar que es el entrevistador quien menciona «En breve llega el centenario del club. ¿Qué sorpresas hay preparadas? Ya hemos visto que C. Tangana va a hacer una canción especial.» A lo que el presidente solo responde que hay una comisión montada de acuerdo con la afición para preparar esta gran fiesta.

De hecho, antes de que el Marca rectificara, el medio Radio Galega ha insinuado que esta noticia le ha pillado al círculo cercano de C. Tangana por sorpresa. Es cierto que ha habido conversaciones, pero ningún trato cerrado. Pucho, aunque sea madrileño, tiene el corazón en el Celta de Vigo por los orígenes vigueses de su padre, y no es la primera vez que genera titulares por un posible himno. De momento, solo queda esperar.

🔵 Ante las informaciones aparecidas en diversos medios, destacamos que el @rccelta prepara un centenario a lo grande. El presidente del club ofreció en MARCA algunos detalles de lo que se está preparando sin referirse nunca al artista C. Tangana: "Hay una comisión montada" pic.twitter.com/SrFG8pr6lX — MARCA (@marca) May 9, 2022

