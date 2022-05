Manolo García, top 1 y top 2 de álbumes en España

Manolo García es el artista que releva a Rosalía en el número 1 de la lista de álbumes en España. Y a C. Tangana del número 2. El ex-integrante de El Último de la Fila acaba de publicar no uno sino dos discos simultáneamente, y ambos entran en las posiciones más altas de la tabla. ‘Mi vida en parte’ es el nuevo número 1 de álbumes estatal, y ‘Desatinos desplumados’ el número 2.

Otra entrada nacional destacada de la semana es la de Loquillo. Su nuevo álbum ‘Diario de una tregua’ debuta en el número 5 de la lista de Promusicae, pero además es número 1 en la tabla de vinilos.

Un puesto por encima, en el número 4, colocan Rammastein su nuevo trabajo ‘Zeit’, que ha sido un exitazo en Europa. El álbum ha alcanzado el número 1 en Alemania, Francia, Países Bajos, Bélgica, Suecia, Finlandia, Noruega, Escocia, Chequia y Suiza. Además, ha entrado en el número 3 de Reino Unido y en el 15 de Estados Unidos.

El top 20 de Promusicae admite tres entradas más: ‘El laberinto’ de Dvicio debuta en el 11, el recopilatorio ‘1963’ de Els Pets en el 15, y ‘Alas de metal’ de la rapera revelación Anier en el 16. En la parte media de la tabla encontramos la entrada en el 28 de ‘Limones de oro’ de Izaro y en el 41 de ‘Todo vuelve’ de María del Monte.

En cuanto al resto de entradas en la lista de general, Future aparece en el número 50 con ‘I Never Liked You’, Thunder colocan ‘Dopamine’ en el 60, la reedición de ‘Come Away with Me’ de Norah Jones se cuela en el 68, y ‘Extremadura Fado’ de Luis Pastor entra en el 89.

La lista de vinilos deja otras entradas interesantes. Por un lado, el nuevo álbum de Putochinomaricón llega al número 26. Por otro, el de Bloc Party asoma desde el 76. Además, ‘DAWN fm’ de The Weeknd ha sido el quinto vinilo más vendido de la semana, por lo que representa la subida más fuerte en la tabla general.







