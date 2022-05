Bono publicará sus memorias, ‘Surrender: 40 Songs, One Story’

Coincidiendo con su 62 cumpleaños el día 10 de mayo, Bono de U2 ha anunciado el lanzamiento de su primer libro de memorias. ‘Surrender: 40 Songs, One Story’ saldrá en España el 3 de noviembre a través de Reservoir Books e incluirá ilustraciones originales dibujadas por el propio cantante.

Como su título indica, ‘Surrender: 40 Songs, One Story’ repasará la vida de Bono a través de 40 canciones que han marcado la trayectoria de U2. El texto transcurrirá «desde sus primeros días creciendo en Dublín, incluida la repentina pérdida de su madre cuando tenía 14 años, hasta el improbable viaje de U2 para convertirse en una de las bandas de rock más influyentes del mundo, pasando por sus 20 años de activismo dedicados a la lucha contra el sida y la pobreza extrema».

Cada capítulo de ‘Surrender: 40 Songs, One Story’ llevará el título de una canción de U2, y el primero se llama naturalmente ‘Out of Control’, el primer single de U2, que se editó en el año 1979. Las memorias se editarán también en formato audiolibro, y Bono ha compartido un adelanto narrado de este primer capítulo, en el que recuerda que escribió ‘Out of Control’ precisamente el día de su 18 cumpleaños.

En nota de prensa, Bon ha explicado: «Cuando empecé a escribir este libro, esperaba dibujar con detalle lo que antes sólo había esbozado en las canciones. La gente, los lugares y las posibilidades de mi vida. «Surrender» es una palabra cargada de significado para mí. Al crecer en Irlanda en los años setenta con los puños en alto (musicalmente hablando), no era un concepto natural».

Recientemente, Bono ha sido noticia después de ofrecer junto a The Edge un concierto en el metro de Kiev, para sorpresa de los transeúntes.