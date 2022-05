Esta noche a las 21.00 se ha celebrado la segunda semifinal de Eurovisión. Rumanía ha dado la sorpresa al clasificarse en la final con ‘Llámame bebé’, que estaba en el «bottom» en las apuestas. Se han clasificado también las favoritas Suecia, Polonia y Serbia, así como Bélgica, Chequia, Azerbaiyán, Finlandia, Estonia y Australia. Han quedado fuera de la final Israel, Georgia, Malta, San Marino, Chipre, Irlanda, Macedonia del Norte y Montenegro.

En la primera semifinal del festival celebrada el pasado martes se clasificaron a la final Suiza, Armenia, Islandia, Lituania, Portugal, Noruega, Grecia, Ucrania, Moldavia y Países Bajos, mientras quedaron eliminados Albania, Letonia, Eslovenia, Bulgaria, Croacia, Dinamarca y Austria.

21.05 Alessandro Cattelan abre la ceremonia con una simpática actuación coreografiada, antes que Mika y Laura Pausini nos den la bienvenida al festival.

21.10 Alguien ha olvidado activar el volumen del locutor que introducía a The Rasmus. Tampoco es que necesiten muchísima presentación… ¿o quizá sí? En cualquier caso, la representación de Finlandia ha hecho una actuación decente, animada por un atrezzo de globos amarillos… y por el descamise posterior de Lauri Ylönen. Si bien vocalmente el cantante no ha estado en su mejor momento. Como siga forzando la voz tanto terminará como Bon Jovi.

21.14 Tras el susto inicial, Israel ha podido actuar en Eurovisión. La actuación de Michael Ben David ha sido de las que han hecho uso de los visuales proyectados debajo del escenario: lo que se ha solido ver en la última década.

21.18 Serbia se lava las manos en un cubo porque sabe que seguramente pasa a la final. La canción de Konstrakta mola y la performance teatral evidentemente llama mucho la atención por su componente rural, con la artista acompañada de un grupo de monjes. Parece una performance de Meredith Monk o algo así.

21.22 El crooner de Azerbaiyán ha cantado su baladón encima de una escalera que después se ha desdoblado en dos. Bonita actuación de ‘Fade to Black’ aunque la dramática canción es de las menos favoritas quizás porque no se diferencia demasiado de otras.

21.26 Fantástica actuación de Georgia con la canción ‘Lock Me In’ de Circus Mircus. La canción es divertida pero la actuación la lleva a otro nivel: los outfits de Circus Mircus parecen sacados de un delirio de los Beatles y la entrada de esa especie de caja sorpresa colgada en el pecho de uno de los integrantes está perfectamente solucionada, casi a la manera de un videoclip.

21.30 La cantante de Malta, primero al piano y después de pie, ha hecho una actuación que ha parecido sacada de un X Factor de 2010.

21.36 San Marino ha venido a Turín a comerse el pastel de sus vecinos Måneskin, que para algo ganaron el año pasado. Lo voy a decir: la canción de Achille Lauro mola un poco más que la de Måneskin, y el show también ha tenido cosas a destacar: besito homo y un toro mecánico. El glam-rock está de vuelta.

21.43 La balada rompecristales de Australia tiene pocas posibilidades, como auguran las casas de apuestas. Sin embargo, Sheldon Riley iba divino con su vestidazo blanco y su máscara en plan Björk. Lástima que el «reveal» haya quedado bastante «anticlimático», como se suele decir. No ha quedado tan emocionante como se esperaba.

21.47 La cantante de Chipre no ha sido la más acertada vocalmente de la noche. De hecho, ha sido de las artistas que más claramente han desafinado. Una pena porque su puesta en escena tipo «nacimiento de Venus» tampoco ha dado muchísimo juego.

21.53 Irlanda trae la propuesta más puramente pop de la noche. Vestida de azul eléctrico, y sus bailarinas de fucsia, Brooke ha precido una Marta Sango renacida con la actuación de ‘That’s Rich’. Nosotros decimos sí. Las apuestas dicen no.

21.56 Andrea ha representado a Macedonia del Norte completamente sola encima del escenario. ‘Circles’ es otro baladón con el drama subido de las que se estilan tanto en Eurovisión, pero no es lo suficientemente buena como para funcionar por sí sola.

21.59 También ha actuado solo Stefan con ‘Esperanza’ en representación de Estonia. El trovador estonio, a una guitarra pegado, ha levantado a la audiencia con una canción que recupera ya -con bastante acierto- el sonido dance-folk de Avicii. Va 19º en las apuestas.

22.07 Entrada algo chusca de Rumanía en el escenario, como mal ensayada, pero que me aspen si la actuación de WRS no es de las más diferentes y llamativas de Eurovisión por esa mezcla entre ‘Déjate llevar’ de Antonio Banderas, el sonido Chueca 1997 y las fiestas del Orgullo. ¡Y con reveal sorpresa! Tienen que estar en la final.

22.13 Elegante performance de Ochman con ‘River’ representando a Polonia. Él y sus bailarinas vestidas con trapos se han bastado para presentar una canción llena de falsetes y tonos operísticos que se encuentra entre las absolutas favoritas en las apuestas.

22.16 La cantante de Montenegro tiene vozarrón pero su actuación animada con ventilador es de las que utilizas para retirarte e ir al baño. Por otro lado, la canción de Vladana presenta un desarrollo emocionante -en nuestros foros tiene fans- pero no termina de crecerse del todo.

22.20 Entre el look Justin Bieber, la inclinación anti-gravedad de Michael Jackson y la balada R&B de los 2010, el representante de Bélgica no ha ofrecido demasiados argumentos a su favor para pasar a la final. De hecho, Jerémie Makiesse parecía algo desubicado encima del escenario.

22.23 Seguro que Cornelia Jakobs ha hecho mejores interpretaciones de ‘Hold Me Closer’ que la de esta noche, en la que se la notaba algo nerviosa. La realización, sobre todo al principio, con ella sentada en el suelo, tampoco le ha hecho especial favor. Sin embargo, la canción sigue siendo probablemente la mejor de todo el festival y la dramática actuación sirve incluso como videoclip.

22.28 La canción de Chequia es la típica que la usan por doquier en todos los anuncios de televisión. Temazo de We Are Domi que podría ser de Sofi Tukker perfectamente, y que no ha necesitado más que unos visuales tipo vaporwave para destacar.

22.38 Laura Pausini y Mika han cantado juntos dos canciones ajenas, ‘Fragile’ de Sting y ‘People Have the Power’ de Patti Smith.

22.50 Francamente espantosa actuación de Il Volo con esa mezcla de canto lírico y metal sinfónico que por alguna razón gusta y mucho en Italia: ‘Grande amore’ suma 33 millones de streamings en Spotify y además el grupo representó a Italia en Eurovisión en 2015, quedando nada menos que terceros.

Orden de actuaciones de la segunda semifinal:

1.- Finlandia: The Rasmus – Jezabel

2.- Israel: Michael Ben David – MI

3.- Serbia: Konstrakta – In Corpore Sano

4.- Azerbaiyán: Nadir Rustamli – Fade To Black

5.- Georgia: Circus Mircus – Enciérrame

6.- Malta: Emma Muscat – Soy lo que soy

7.- San Marino: Achille Lauro – Stripper

8.- Australia: Sheldon Riley – No es lo mismo

9.- Chipre: Andrómaca – Ela

10.- Irlanda: Brooke – That’s Rich

11.- Macedonia del Norte: Andrea – Círculos

12.- Estonia: Stefan – Esperanza

13.- Rumanía: WRS – Llámame

14.- Polonia: Ochman – River

15.- Montenegro: Vladana – Respira

16. -Bélgica: Jérémie Makiese – Miss

17.- Suecia: Cornelia Jakobs – Hold Me Closer

18.- República Checa: We Are Domi – Luces apagadas