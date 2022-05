RTVE ha emitido esta noche un trozo de la actuación que ofrecerá Chanel en Eurovisión el próximo 14 de mayo. Su set de 3 minutos se ha subido ipso facto completo a Youtube, presentando ligeros cambios en arreglos, coreografía y atrezo.

España se clasifica directamente en la final por formar parte del Big Five, por lo que no ha actuado en la segunda semifinal. Sin embargo, se sube un ensayo de los países del Big Five para que el público se vaya familiarizando con ellas, tras haber visto a los países de las semifinales.

Tras la actuación de los italianos Il Volo, Chanel ha aparecido en el escenario para presentar su actuación acompañada de Laura Pausini. La cantante italiana ha comentado que hacía tiempo que no se vivía tanta expectación en torno a una actuación de España en el festival, y Chanel ha recordado que España no gana Eurovisión desde los años 60.

