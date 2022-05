Suecia y Polonia parten como favoritas en la 2ª semi de Eurovisión

Esta noche a las 21.00 se celebra la segunda semifinal de Eurovisión. Parten como favoritos Suecia, Polonia y Serbia, mientras Israel, Montenegro, Rumanía o Macedonia del Norte ocupan la parte baja de las apuestas. Por otro lado, en la segunda semifinal podrá verse un minuto de la actuación de Chanel, que se subirá después a Youtube. España se clasifica directamente en la final por ser parte del «Big Five».

En la primera semifinal del festival celebrada el pasado martes se clasificaron a la final Suiza, Armenia, Islandia, Lituania, Portugal, Noruega, Grecia, Ucrania, Moldavia y Países Bajos, mientras quedaron eliminados Albania, Letonia, Eslovenia, Bulgaria, Croacia, Dinamarca y Austria.

21.05 Alessandro Cattelan abre la ceremonia con una simpática actuación coreografiada, antes que Mika y Laura Pausini nos den la bienvenida al festival.

Orden de actuaciones de la segunda semifinal:

1.- Finlandia: The Rasmus – Jezabel

2.- Israel: Michael Ben David – MI

3.- Serbia: Konstrakta – In Corpore Sano

4.- Azerbaiyán: Nadir Rustamli – Fade To Black

5.- Georgia: Circus Mircus – Enciérrame

6.- Malta: Emma Muscat – Soy lo que soy

7.- San Marino: Achille Lauro – Stripper

8.- Australia: Sheldon Riley – No es lo mismo

9.- Chipre: Andrómaca – Ela

10.- Irlanda: Brooke – That’s Rich

11.- Macedonia del Norte: Andrea – Círculos

12.- Estonia: Stefan – Esperanza

13.- Rumanía: WRS – Llámame

14.- Polonia: Ochman – River

15.- Montenegro: Vladana – Respira

16. -Bélgica: Jérémie Makiese – Miss

17.- Suecia: Cornelia Jakobs – Hold Me Closer

18.- República Checa: We Are Domi – Luces apagadas

