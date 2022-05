La Zowi abandona un show en Jaén, por los vasazos del público

La Zowi actuaba anoche en Jaén junto a Rojuu, pero no pudo terminar su concierto, si bien una crónica local no recoge incidente alguno. Hay quien piensa que ofreció su set entero.

Sin embargo, en unos vídeos que han aparecido en internet se ve cómo el público lanza varios objetos a la cantante. Ella se queja de que el público esté tirando «mecheros y bolis». Asegura que «lleva muchos años de trote y nunca le ha pasado nada así» y se pregunta a «qué tipo de animales» se ha permitido el acceso. En ese momento, recibe una oleada de vasazos, ella misma decide tirar un pie de micro al foso, y a continuación abandona el escenario.

Según ha podido saber JENESAISPOP, la cantante ofreció más de la mitad del set previsto, pero no terminó el show. Adivinábamos a la red dividida ante estas imágenes, pero lo cierto es que la mayoría de tuiteros le está mostrando su apoyo.

Hay varios mensajes en la línea de este: «No fui a ver a La Zowi, pero realmente siento vergüenza ajena por la gente de Jaén y el mal trato hacia los artistas. Luego nos quejamos de que nadie viene a Jaén y que nos hacen vacío respecto al resto de Andalucía, con actos así nadie quiere venir».

Otra persona escribe: «La Zowi no se lo merecía de ninguna manera, creo que lo ha hecho como una reina y se ha ido con la cabeza alta». Un usuario en cambio ha opinado: «Entiendo lo de La Zowi, pero tía, no sabes quiénes eran y le puedes dar a alguien que no estaba haciendo nada».

A la Zowi le tiraron mecheros y ella tiró un pie de un micrófono y se fue del concierto. I'm- pic.twitter.com/WZrNatEfjk — MARÍA LA PIRAÑA (@attika__) May 14, 2022

yo soy la zowi y bajo a matar a la q me ha lanzado el mechero pic.twitter.com/wnXjEzDuIn — lúa xd (@luasieerra_) May 13, 2022