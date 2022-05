Polémica en Rolling Stone por su último retrato de Taylor Hawkins

Rolling Stone ha publicado un amplio reportaje sobre los últimos días de Taylor Hawkins, el batería de Foo Fighters fallecido este año, que ha terminado resultando polémico. La razón es que muchas de las personas que han sido entrevistadas por la revista han afirmado que Taylor Hawkins había comentado que la gira del grupo en que tenía que embarcarse le parecía excesiva.

Según el relato hilvanado por Rolling Stone, Taylor Hawkins tenía dudas de girar y no estaba seguro de si podría seguir siendo un miembro a tiempo completo si la banda seguía realizando giras a ese nivel de exigencia. Hasta 4 testimonios coinciden en esa versión de los hechos, lo cual parece relevante, pues Hawkins falleció en mitad de una gira en Colombia.

Sin embargo, 2 de estos testimonios han emitido comunicados distanciándose de lo publicado por la revista casi de manera inmediata. Afirman que el relato está sesgado, y culpan al periodista de haberse enfocado tan sólo en una parte de sus palabras, pese a que Rolling Stone no es conocida precisamente por su sensacionalismo. Es decir, no es TMZ.

Se trata de Matt Cameron de Pearl Jam y Chad Smith de Red Hot Chili Peppers. El primero ofrecía a Rolling Stone la cita “(Taylor) me dijo que no podía puto hacer esto ya más. Esas fueron sus palabras”. Ahora, se retracta: “Cuando accedí a formar parte del artículo de Rolling Stone sobre Taylor, pensé que sería una celebración de su vida y trabajo. Mis citas han sido sacadas de contexto para construir una narrativa que no tiene nada que ver con mi intención. Taylor fue un querido amigo y un artista de otro nivel. Le echo de menos. Solo tengo amor y respeto por Taylor, Dave y la familia Foo Fighters. Siento haber formado parte de esta entrevista y me disculpo por si mi participación ha generado daño a aquellos que solo respeto y admiro”.

La misma línea sigue Chad Smith, que aparece en el reportaje original diciendo que Taylor estaba “exhausto” y “colapsado”, además de “deshidratado y todas esas cosas”. Ahora afirma: “Me pidieron que compartiera con Rolling Stone lo que pensé que iba a ser el encantador tributo que merecía. En su lugar, la historia que han escrito es sensacionalista y confusa, y si lo hubiera sabido nunca habría accedido a participar. Me disculpo con su familia y amigos por el dolor que esto puede haber causado. Echo de menos a Taylor todos los días”.