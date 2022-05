Bad Bunny inunda las listas españolas y es BNM en Pitchfork

Para sorpresa de nadie después de sus récords de streaming a nivel mundial, ‘Un verano sin ti’ de Bad Bunny, en toda la plenitud de sus 23 pistas, es el nuevo número 1 de discos en España. ‘MOTOMAMI’ de Rosalía asciende al puesto 2, lo que nos hace preguntarnos quién dominará el verano: si Bad Bunny con sus 23 canciones o ‘MOTOMAMI’ con la edición física y su amplia gira -esta vez, sí- por España.

En esta noticia, en cambio, nos vamos a centrar en la lista de singles, porque es reseñable que Bad Bunny la ha tomado casi por completo, en concreto aparece casi en el 30% del top 100. De manera oficial, los 23 temas de ‘Un verano sin ti’ han llegado a la totalidad del top 30, desde el número 1 de ‘Moscow Mule’ a la reentrada en el número 30 de ‘Callaíta’, certificada como cuádruple platino y tras haber sido número 1 también.

El top 100 español respecto a Bad Bunny queda como sigue:

1.-Bad Bunny / Moscow Mule

2.-Bad Bunny, Jhay Cortez / Tarot

3.-Bad Bunny, Chencho Corleone / Me porto bonito

4.-Bad Bunny / Tití me preguntó

5.-Bad Bunny / Después de la playa

6.-Bad Bunny, Bomba Estéreo / Ojitos lindos

7.-Bad Bunny, Rauw Alejandro / Party

8.-Bad Bunny / Me fui de vacaciones

9.-Bad Bunny / Un ratito

10.-Bad Bunny / Yo no soy celoso

11.-Bad Bunny / Neverita

13.-Bad Bunny / Un verano sin ti

14.-Bad Bunny, Tony Dize / La Corriente

15.-Bad Bunny / Enséñame a bailar

16.-Bad Bunny / Dos mil 16

17.-Bad Bunny / Efecto

19.-Bad Bunny / Aguacero

20.-Bad Bunny, Buscabulla / Andrea

21.-Bad Bunny / El apagón

22.-Bad Bunny / Un coco

23.-Bad Bunny / Agosto

24.-Bad Bunny / Otro atardecer

30.-Bad Bunny, Tainy / Callaíta

Además, Bad Bunny aparece en otras canciones de la lista, propias y ajenas, viejas y nuevas:

58.-Daddy Yankee, Bad Bunny / X última vez

61.-Bad Bunny / Yonaguni

71.-Bad Bunny / La zona

82.-Mora, Bad Bunny, Sech / Volando (remix)

99.-Bad Bunny, Jhay Cortez / Dakiti

Este huracán solo deja espacio para una entrada más en todo el top 100: JC Reyes con ‘Coronamos’ en el 68.

Para alegría de nuestros comentaristas, ‘Un verano sin ti’ de Bad Bunny está conquistando a la crítica también. Un 7 sobre 10, la nota que también le pusimos en esta casa, es la nota más baja que se encuentra para el disco en Metacritic, procedente de la edición americana de Rolling Stone.

AllMusic le ha dado un 9, Pitchfork un 8,4 situándolo como “best new music” y tanto The Guardian como NME le han dado las 4 estrellas, dejando su media en 8,6 en el citado site que reúne críticas del mundo anglosajón. Esto es, muy cerca del 8,8 sobre 10 para la que se considera su gran obra maestra, ‘YHLQMDLG‘.