Santigold une rap y nuevo punk rock en ‘High Priestness’

Aparte de un par de colaboraciones aisladas que aparecen en su discografía de 2021 -un tema colaborativo a varias manos llamado ‘MPC 2021’ y una versión de ‘Man Next Door’ con U-Roy-, no sabíamos nada de Santigold desde 2018. Este fue el año en que publicaba ‘I Don’t Want: The Gold Fire Sessions‘, aquella mixtape de música jamaicana con la que siempre hacíamos la misma broma: ¿sería este acaso el proyecto que enterraría el esperado disco jamaicano de Rihanna con el que iba a suceder ‘ANTI’? ¿Acaso se parecían demasiado ambos proyectos? Foto: Frank Ockenfels.

En cualquier caso, Santigold está de regreso con un single potente llamado ‘High Priestess’ para el que esta noche se va a publicar un videoclip. De momento, la cantante comparte una larguísima carta en la que explica cómo ha sido el proceso compositivo durante los últimos 2 años hasta llegar a esta canción.

Santigold cuenta cómo fue abandonando «el modo mamá» a medida que fue remitiendo la pandemia, y habla de lo importante que es para ella trabajar con artistas mano a mano, con todos sus mentes y corazones en una grabación, en contraposición a lo habitual en campamentos de composición. Detalla cómo ha trabajado en ‘High Priestess’ con Boys Noize, explicando que quería unir rap y energía punk rock en esta grabación, pero que costó llegar al sonido punk rock que deseaba con elementos modernos.

«La energía que buscaba no podía ser la versión vieja del punk rock, tenía que ser el futuro sonido del punk rock», indica, agradeciendo a su equipo de trabajo una producción que podríamos situar cercana a Peaches.



