Una colaboración entre Diana Ross y Tame Impala es solo la primera de las noticias que giran en torno a la nueva banda sonora de ‘Los Minions’. La franquicia presenta el 1 de julio su nueva película ‘Minions: El origen de Gru’ con una banda sonora llena de grandes nombres, completamente inspirada en los años 70. Diana Ross y Tame Impala han preparado su canción original ‘Turn Up The Sunshine’, que acaba de ver la luz.

‘Turn Up the Sunshine’ es un tema funk en la onda de James Brown, en el que Diana Ross canta sobre transmitir su luz y calor «por todo el mundo». Sin embargo, no es un dueto entre Diana y Tame Impala, pues la participación de Kevin Parker se limita a aportar letras y percusión. De hecho, Parker ni siquiera ha producido la canción, cuando él es productor de todo su repertorio, porque ha sido Jack Antonoff el encargado de producir toda la banda sonora de ‘Minions: The Rise of Gru’. ‘Turn Up the Sunshine’ es la única composición original de todo el disco.

Además de Diana y Tame Impala, la película cuenta con las voces de St. Vincent, Phoebe Bridges, H.E.R., Caroline Polachek, RZA, y Brockhampton, entre otros. La mayoría de ellos versionan clásicos de los 70. Por mencionar alguno, St. Vincent interpreta ‘Funkytown’, de Lipps Inc., Phoebe Bridges canta ‘Goodbye to Love’ de Carpenters, Caroline Polachek versiona ‘Bang Bang’ de Nancy Sinatra, Kali Uchis se pasa al clásico bossa nova ‘Desafinado’ y Tierra Whack deja su huella en ‘Black Magic Woman’ de Santana.

RZA, por su parte, aportará una canción original llamada ‘Kung Fu Suite’. Además, los propios Minions también forman parte de la banda sonora, cantando el hit de Simon & Garfunkel ‘Cecilia’. El disco está producido por Jack Antonoff al completo, y verá la luz el 1 de julio, mismo día del estreno de la película.

Setlist:

1. ‘Turn Up The Sunshine’ – Diana Ross ft. Tame Impala

2. ‘Shining Star’ – Brittany Howard ft. Verdine White (Earth, Wind & Fire 1975)

3. ‘Funkytown’ – St. Vincent (Lipps Inc 1979)

4. ‘Hollywood Swinging’ – BROCKHAMPTON (Kool & The Gang 1974)

5. ‘Desafinado’ – Kali Uchis (Stan Getz & Joao Gilberto 1959)

6. ‘Bang Bang’ – Caroline Polachek (Nancy Sinatra 1966)

7. ‘Fly Like An Eagle’ – Thundercat (Steve Miller Band 1976)

8. ‘Goodbye To Love’ – Phoebe Bridgers (The Carpenters 1972)

9. ‘Instant Karma!’ – Bleachers (John Lennon 1970)

10. ‘You’re No Good’ – Weyes Blood (Linda Ronstadt 1975)

11. ‘Vehicle’ – Gary Clark Jr. (The Ides of March 1970)

12. ‘Dance To The Music’ – H.E.R. (Sly and The Family Stone 1967)

13. ‘Black Magic Woman’ – Tierra Whack (Santana 1970)

14. ‘Cool’ – Verdine White

15. ‘Born To Be Alive’ – Jackson Wang (Patrick Hernandez 1979)

16. ‘Cecilia’ – The Minions (Simon & Garfunkel 1970)

17. ‘Bang Bang’ – G.E.M. (Nancy Sinatra 1966)

18. ‘Kung Fu Suite’ – RZA

19. ‘Minions: The Rise Of Gru Score Suite’ – Heitor Pereira