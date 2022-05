Doja Cat cancela su gira de festivales por problemas de salud

Doja Cat ha comunicado la cancelación de sus próximos conciertos en festivales y su retirada de la gira que compartía con The Weeknd debido a problemas de salud. La autora de ‘Planet Her‘ ha sufrido una infección en las amígdalas y debe someterse a una operación, lo cual le obligará a descansar durante un tiempo.

La propia Doja ha comunicado la noticia en sus redes: «Me tengo que operar las amígdalas lo antes posible. Es una operación rutinaria pero la recuperación será larga debido a la inflamación. Esto significa que debo cancelar mi gira de festivales y mi gira con The Weeknd. Me siento horrible por eso pero no puedo esperar a curarme y volver a hacer música para vosotros».

Varios medios aprovechan la noticia de la cancelación de la gira de Doja para conjeturar si la cantante no necesitará un merecido descanso de los escenarios. Desde que ‘Say So’ lo petara durante la pandemia, Doja ha afrontado una agenda frenética que ha incluido múltiples apariciones en festivales y entregas de premios y la grabación de su último álbum.

La intensa agenda de Doja puede haber estado pasando factura a la cantante. En los últimos tiempos, la intérprete de ‘Kiss Me More’ se ha enfrentado a sus fans en redes sociales y ha llegado a declarar que desea retirarse de la industria de la música. Sin embargo, ante su último comunicado, parece que esas declaraciones forman parte ya del pasado.

En cualquier caso, el viento sigue soplando a favor de Doja Cat, que acaba de hacerse con varios premios GRAMMY y con varios premios Billboard. Su siguiente paso es descansar para volver al ruedo con todas sus fuerzas.