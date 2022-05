Subwoolfer lanza la parodia sobre Eurovisión ‘Space Kelly’

Los representantes de Noruega en Eurovisión fueron unos de los que más llamaron la atención este año. El certamen lo vieron 161 millones de personas, pero ni una de ellas llegó a verles las caras a estos dos enmascarados. Subwoolfer logró un top 10 con ‘Give That Wolf A Banana‘, y ahora lanza una parodia de lo ocurrido en el festival. ‘Space Kelly’ es su reinterpretación de ‘Grace Kelly’ con referencias a las máscaras, las posiciones finales, Chanel y muchos otros concursantes.

«¿Tienes pensamientos sucios? ¿Tienen 30 años estos lobos o más bien 45?» «Quizás somos demasiado guapos y si os lo enseñamos se derretirían vuestros ojos». Así bromean los dos lobos sobre su desconocido rostro. Pero, ¿Qué edad tienen exactamente? No se puede estimar una edad en concreto, pero sí sabemos que podrían ser los padres de Chanel: «Somos lo suficientemente viejos como para poder ser sus padres».

Pero ¡¿Quién son?! En el estribillo bromean con que cualquier otro representante podría esconderse bajo esa máscara. Puede tratarse de Sam Ryder (Reino Unido), Konstrakta (Serbia), Kalush Orchestra (Ucrania), We Are Domi (República Checa) o Mahmood & Blanco de (Italia). El tema termina no sin antes reírse de todo aquellos que podrían haber quedado en el top 10 pero finalmente no lo hicieron, y ellos sí.



