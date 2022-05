Noruega busca el voto friki en Eurovisión con sus cascos de lobo

Bienvenidos a la semana de Eurovisión 2022. Hoy seguimos desgranando algunas de las canciones que están participando en el certamen y que podrán -o no- escucharse en la final. Además de las de Albania y Países Bajos, otra de las favoritas que se presentarán este martes en la primera semifinal es la canción de Noruega.

‘Give that Wolf a Banana’ es la representación «friki» de Eurovisión 2022. Subwoolfer, grupo que no existía antes de 2021, es decir, se formó exclusivamente para representar a Noruega en el festival, es el grupo que la interpreta y sus tres integrantes mantienen el anonimato. No se conoce sus identidades, pero uno de ellos se hace llamar Keith, el otro Jim, y el DJ que pincha con ellos se hace llamar DJ Astronaut. Ellos dicen que su carrera empezó hace «4 mil millones y medio de años en la luna» y que son la «banda más exitosa de nuestra galaxia».

La actuación de ‘Give that Wolf a Banana’ pondrá la nota en Eurovisión porque los integrantes de Subwoolfer actúan «disfrazados» de lobos antropomorfos. Su característico casco amarillo de lobo parece una versión lobuna de Deadmau5, y la actuación lo debe todo al absurdo de los atuendos y de una coreografía que busca la viralidad de un ‘Gangnam Style‘.

Por ahora, ‘Give that Wolf a Banana’ va 8º en las apuestas eurovisivas, pero no ha logrado esa viralidad seguramente por dos razones. En primer lugar, el punto cómico de la actuación queda forzadillo y burro, onda Chikilicuatre. En segundo, la canción, que incluye referencias a la abuela de ‘La caperucita roja’, parece una cara Z de la moda EDM circa 2010. No parece que Subwoolfer hayan sudado muchísimo componiéndola.

Casi divierte más ver a los integrantes de Subwoolfer fuera de contexto. Por ejemplo, como se en los siguientes vídeos, enseñando la coreografía a una persona, o recogiendo dramáticamente una «banana» por parte del público.

I’m really enjoying the interactions between Citi Zēni and Subwoolfer 🥹 pic.twitter.com/FaIl8ZHuik — Marie (@MyQueenTroian) May 8, 2022

