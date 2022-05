Angel Olsen comparte una preciosa versión de Bob Dylan

Angel Olsen ha publicado hoy, 27 de mayo, un cover de Bob Dylan, concretamente de su canción ‘One Too Many Mornings’. El tema original es de 1964, y esta nueva versión está incluida en la banda sonora de la serie ‘Shining Girls’, producida por Apple TV+.

No es la primera vez que Olsen rinde homenaje a otros artistas versionando sus canciones. En su reciente EP ‘Aisles‘, la estadounidense versiona a Laura Branigan, Billy Idol, Men without Hats, OMD y Alphaville. En cuanto a la versión de Bob Dylan, Olsen lleva el tema folk a su propio terreno, dando con una canción vulnerable pero pacífica y tranquilizadora.

- Publicidad -

Angel Olsen donará todos los ingresos que genere con los royalties de ‘One Too Many Mornings’ a la organización estadounidense contra las armas Everytown for Gun Safety.

Su nuevo álbum ‘Big Time’ está a punto de ver la luz. El próximo 3 de junio se podrá disfrutar del disco que contiene los singles ‘Through the Fires’, ‘All the Goog Times‘ y el tema homónimo ‘Big Time’. Además, la artista visita España a principios de otoño. El 29 de septiembre actuará en La Riviera de Madrid y el próximo día, el 30 de septiembre, lo hará en la sala Apolo de Barcelona.



- Publicidad -