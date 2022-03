Angel Olsen vuelve este año con un nuevo álbum que saldrá el 3 de junio bajo el título de ‘Big Time’. Hace poco más de un año, Olsen salió públicamente del armario, y esta vivencia ha marcado el camino de sus nuevas composiciones. «Algunas experiencias hacen que te sientas como si tuvieras 5 años, da igual lo sabia que creas ser», ha señalado la artista. «Finalmente, a los 34 años, era libre para ser quien soy».

Sin embargo, ‘Big Time’ también será un álbum salpicado por la tragedia. Poco después de revelar a sus padres su homosexualidad, cuando supuestamente empezaba una nueva vida con ellos a su lado, ambos fallecieron con muy poco tiempo de margen. Su padre murió tres días después, su madre a las pocas semanas.

- Publicidad -

El álbum, que ha sido co-producido por Jonathan Wilson, contará con 10 pistas, y la que abre la secuencia es la que se ha dado a conocer. ‘All the Good Times’ es una baladita country que habla sobre esa misma libertad a la que ha llegado Olsen. «No puedo decir que lo siento cuando ya no me siento tan mal conmigo mismo, no puedo decir que me está costando cuando ya no hay nada que intentar».

La autora de ‘All Mirrors‘, uno de los mejores discos de 2019, visitará España para presentar ‘Big Time’. Son dos fechas confirmadas: el 29 de septiembre en La Riviera de Madrid, y el 30 de septiembre en la sala Apolo de Barcelona.

- Publicidad -

Os dejamos con el tracklist de ‘Big Time’ y el videoclip de ‘All the Good Times’, dirigido por Kimberly Stuckwisch. El último lanzamiento de Olsen fue ‘Aisles‘, un EP de versiones de los 80.

01 All the Good Times

02 Big Time

03 Dream Thing

04 Ghost On

05 All the Flowers

06 Right Now

07 This Is How It Works

08 Go Home

09 Through the Fires

10 Chasing the Sun