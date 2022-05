Minimal Schlager mantenen muy vivos los 80

No es ninguna novedad que los 80 están de moda en el pop, pero siempre sin perder de vista que vivimos en 2022. Minimal Schlager, en cambio, pasa de modernidades y se mete de lleno en los 80 sonando igual de frescos. El dúo formado por los hermanos españoles Alicia y Francisco comenzaron a hacer música en la cuarentena, dando vida a un synth pop que parece que les ha elegido a ellos más que ellos a él.

El dúo trabaja entre Londres y Berlín, y aunque su estilo sea el synth pop, beben del italo disco, el new wave y la noche berlinesa. Su compromiso con los 80 es total. ‘FMB’ parece sacada de la propia década, y es que a Alicia le encanta coleccionar sintetizadores analógicos, como reveló en una entrevista, lo que explica cómo logran ese sonido tan puro. ‘Disorder’ recuerda al instante a ‘Good Ones‘ de Charli XCX, y también podría utilizarse como base para Dua Lipa, pero esta lo actualizaría, y ese no es el objetivo de Minimal Schlager.

‘Before’ parece un regalo de Giorgio Moroder, aunque sorprende una voz a lo Kylie Minogue. Y siguiendo con Giorgio Moroder, el último single del dúo, ‘Euphoria’, es lo mejor de la banda. Con un aire más setentero, consigue un efecto parecido al de ‘I Feel Love’ de Donna Summer. Una pista para bailarla con sudor, invita a entregar completamente tu cuerpo al ritmo y al sonido.

En cuanto a sus videoclips, Minimal Schlager es muy fiel a su estética. Todos sus vídeos pertenecen a un mismo universo cinematográfico que a ellos les gusta comparar con Pulp Fiction, como declararon a un medio alemán. Aunque no canten en español, encontramos referencias a su cultura como el videoclip de ‘New Mirrors’, que imita la más mítica escena de ‘Un Perro Andaluz’, película de Luis Buñuel y Salvador Dalí.

El dúo espera poder lanzar su primer álbum este mismo verano. Además, estarán en la Sala Taro de Barcelona el 17 de septiembre.