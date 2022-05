Cambios en Primavera Sound 2022: altas, bajas y nuevos dobletes

A punto de comenzar Primavera Sound, y con un cartel con cientos de artistas pululando por toda Barcelona durante 2 semanas consecutivas, la organización informa de una serie de cambios de última hora en su página web.

Bestia Bebé, Bikini Kill, Georgia, girl in red, Kehlani, Lingua Ignota, Pa Salieu y Rapsody no podrán actuar en las jornadas centrales del festival, así como Afrikan Sciences y DJ Black Low no formarán parte de Primavera a la Ciutat. Little Simz, por su parte, cancela su concierto en el Poble Espanyol del 5 de junio pero mantiene su actuación del 3 de junio en el Parc del Fòrum. Pero también se informa de algunas altas.

Entre las buenas noticias, Joan Miquel Oliver interpretando ‘Surfistes en càmera lenta’ (jueves 2 de junio, Auditori Rockdelux), el rapero neoyorkino Joey Bada$$ (jueves 2 de junio, escenario Pull&Bear), el dúo electropop Let’s Eat Grandma (jueves 2 de junio, escenario Tous), la particular propuesta revisionista de Los Hermanos Cubero (viernes 3 de junio, escenario Cupra) y el productor ambient Nexcyia (lunes 6 de junio, sala LAUT) se incorporan al cartel.

Además, 107 Faunos (sábado 4 de junio, escenario Ouigo), Low (sábado 4 de junio, escenario Binance), Marina Herlop (viernes 10 de junio, escenario Cupra), Paloma Mami (domingo 5 de junio, Poble Espanyol) y Rigoberta Bandini (viernes 3 de junio, escenario Cupra) suman nuevos conciertos a los ya previstos para ofrecer nuevas oportunidades a sus fans.

Este miércoles a primera hora publicaremos una guía con recomendaciones para este primer fin de semana de festival y estos primeros días.