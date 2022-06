Amaia visita El Hormiguero y canta ‘Yamaguchi’ en El Intermedio

Amaia ha visitado esta noche El Hormiguero para promocionar su nuevo disco, ‘Cuándo no sé quien soy‘, sobre el cual hemos charlado recientemente con la navarra en el podcast de JENESAISPOP. La entrevista completa está disponible en la web del programa.

Amaia ha contado a Motos el significado del título de ‘Cuándo no sé quién soy’, el cual asocia a su etapa de incertidumbre y confusión durante la composición del álbum, y ha vuelto a explicar la razón por la cual Aitana no pudo rodar el videoclip de ‘La canción que no quiero cantar’ (por problemas de agenda). La navarra ha revelado que se barajaron varias alternativas para la trama del videoclip, y que en una de ellas aparecían Carlota Corredera y María Patiño interpretando a los yos futuros de Amaia y Aitana, respectivamente.

- Publicidad -

En otro punto de la entrevista, Amaia recuerda su paso por Eurovisión. Destaca que se sintió «como una marioneta» porque Amaia y Alfred tuvieron que cantar una canción que no escogieron ellos, pero valora que aprendió cosas positivas de la experiencia.

En cuanto a los habituales juegos de El Hormiguero, Amaia intenta adivinar qué persona canta profesionalmente y cuál no basándose en su aspecto físico. Por su parte, Marron propone encontrar el pepinillo escondido en un grupo de bolas de algodón de azúcar que se disuelven en agua.

- Publicidad -

Por otro lado, Amaia ha pisado recientemente también el plató de El Intermedio, donde ha regalado al público una preciosa actuación «en riguroso directo» de ‘Yamaguchi‘, la balada que cierra su disco. No han faltado los silbidos finales.