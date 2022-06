¿Por qué los Rolling no habían tocado ‘Out of Time’ en 56 años?

Mucho antes de que ‘Out of Time’ fuera un single de The Weekend, antes de que fuera un disco superventas de R.E.M., fue una canción de los Rolling Stones. En concreto una canción que grabaron pero no habían tocado en su vida… hasta su concierto en Madrid de este miércoles 1 de junio, el primero de su gira ‘Sixty Tour’, que recorre 14 ciudades europeas durante los meses de junio y julio. «Tocamos esta canción por primera vez», escuchamos decir a Mick Jagger.

El concierto de Rolling Stones en Madrid, donde se pudo ver a Sidonie de teloneros, no iba a ser un show de rarezas frente a 45.000 personas. No faltó ninguna de sus 5 canciones más escuchadas en Spotify ahora mismo: ‘Start Me Up’, ‘Paint It Black’, ‘Sympathy for the Devil’, ‘Gimme Shelter’ y “Satisfaction” fueron exactamente las últimas 5 canciones del setlist, junto a ‘Jumpin’ Jack Flash’. ¿Qué les llevó entonces a recuperar una rareza de hace 56 años?

La primera teoría que viene a la mente es que la canción no les pertenece del todo. Escrita por Mick Jaggers y Keith Richards, pero sobre todo atribuida al primero, ‘Out of Time’ apareció en el disco de los Rolling de 1966, ‘Aftermath’. Sin embargo, si llegó al número 1 de las islas británicas aquel mismo año fue en boca de su colega Chris Farlowe.

El aún vivo Chris Farlowe, que había liderado los Thunderbirds a finales de los años 50, había venido publicando sin demasiado éxito algunos singles en solitario, como ‘The Fool’, una canción de rockabilly que había co-escrito Lee Hazlewood. Alrededor de 1962, un año antes del primer single de los Rolling Stones, se hizo amigo de Mick Jagger. «Fue antes de que se hicieran grandes, simplemente somos amigos», solía explicar. Y también solía contar que Mick Jagger escribió ‘Out of Time’ para él. Algo que no era tan raro porque también Jagger y Richards habían escrito para él unos meses antes ‘Think’, otro tema que también terminaría en ‘Aftermath’ grabado por los Rolling. Aunque hay cierta divergencia en los datos.



Parece claro que Jagger y Richards escribieron el tema para Farlowe, pero no tanto que la versión de Chris saliera primero. Cuando en una entrevista un periodista preguntaba a Chris Farlowe por qué su versión de ‘Out of Time’ había llegado al número 1 y no la versión de los Rolling, Farlowe respondía que él grabó la canción primero. El periodista, muy avispado, repregunta: «¿tu versión llegó al mercado primero también?». Y Farlowe responde: «absolutamente. Ellos la grabaron un año después. Usaron mi pista como soporte y cantaron encima. La original es la mía. La hicieron para mí».

Sin embargo, ‘Aftermath’ es un disco fechado el 15 de abril de 1966, mientras la versión de Farlowe está fechada el 17 de junio del mismo año, y no fue hasta el 28 de julio cuando alcanzaba el número 1. Acaso la podía estar confundiendo con ‘Think’, que sí había salido en enero, llegando al top 40 de las listas, mientras que la versión de los Rolling no salía hasta abril. O acaso sí es cierto que la grabación de Farlowe es anterior… pero salió después.

Lo que sí se puede asegurar es que los Rolling Stones nunca han tenido mucha estima a ‘Out of Time’. En los conciertos de presentación del disco en 1966 tocaban los singles de ‘Aftermath’ ‘Lady Jane’ y ‘Mother’s Little Helper’, pero poco más de aquel trabajo, decantándose por temas anteriores como «Satisfaction». De hecho, en la versión americana del álbum, ‘Out of Time’ estuvo entre las canciones fulminadas en favor de ‘Paint It Black’, un single que salió semanas después de ‘Aftermath’, alcanzó el número 1 y se comió de alguna manera el resto de canciones del álbum, pues continúa siendo una de las canciones más populares de los Rolling.



Pero hay más. Un periodista de Los Angeles Times tenía la ocasión de entrevistar a los Rolling en 1989. Su idea fue ponerles 10 canciones favoritas para escuchar qué decían de ellas pasados los años o las décadas. El gozo del crítico musical cayó en un pozo cuando puso ‘Out of Time’ a Mick Jagger. Este frunció el ceño y contestó secamente «no es muy buena». El periodista explica en el artículo: «la reacción de Jagger ha sido tan drástica, que cambié la selección por otra canción más rápida del mismo periodo cuando fui con la misma lista a entrevistar a Keith Richards». Por tanto, nos quedamos sin escuchar la opinión de este debido al careto con que Mick había hablado de ‘Out of Time’.

En cierta ocasión, Keith Richards se enfrentó a otra entrevista de NPR en la que ‘Out of Time’ estaba en una lista negra de canciones «anti-chicas» del grupo. Richards contestaba de manera educada que sus canciones no eran necesariamente sobre hombres y mujeres o guerra de sexos. En otra entrevista Jagger decía que sus temas sobre chicas iban sobre «chicas diferentes y hablaban por sí mismos. Son canciones nada pensadas. Las escribo y no las vuelvo a mirar otra vez».

Desde luego, fue el caso de ‘Out of Time’, un tema de tono amargo pese a su aire festivo y coros surferos. Y es que detrás de este tema 100% 60’s, que podría haber firmado Phil Spector, se escondía una letra llena de desprecio que también imaginamos tararear a Phil Spector. El tema se dirige a una chica “fuera de su tiempo” no para bien, sino más bien «fuera de onda», con frases como “pensaste que eras una chica lista” o “no puedes volver, ponte a la cola”. En España se vendió con el subtítulo en castellano «has pasado a la historia».

Interesantísima también es la posición del promotor y magnate Tony Calder, ya fallecido, que aparece en un vídeo visiblemente indignado -de broma, pero desde luego molesto- por el modo en que Jagger trató ‘Out of Time’. Cuenta en dicho vídeo que Chris Farlowe clavó la toma vocal de ‘Out of Time’, pero que ni por esas Mick Jagger vio en ella un hit. Jagger quería que fuera la cara B del single de Farlowe, y Tony le contestó que «vale», pero que iba a ser la cara A. Como así fue. Después, escuchó a Mick Jagger decir en una entrevista: «sí, hemos trabajado muy duro en ‘Out of Time’ porque sabíamos que iba a ser número 1″. Tony Calder no dio crédito y jamás se lo perdonó. Bromea: “toda relación que pudiera tener con Mick murió ahí. ¡Da crédito a quien te lo dijo!».



En su defensa hay que decir que ni a Chris Farlowe le gustó ‘Out of Time’ cuando se la presentaron la primera vez, reafirmando su cualidad de «canción maldita»: “Me la tocó con guitarra acústica y pensé: “suena como una canción pop, no estoy seguro de qué hacer con esto”. Pero luego me dijo que sería diferente al ir al estudio y tocarla con una orquesta. Entonces pensé: “esto sí que es un buen disco”. A caballo regalado no le mires el diente». Curiosamente, tras vender el tema de la orquesta a Farlowe, la versión de los Rolling sería más austera.

En cualquier caso, parece que los Rolling han pensado en recuperar rarezas de hace casi 60 años para una gira que se llama ‘Sixty Tour’. Ya solo queda especular qué podrá ser lo siguiente: ¿que toquen ‘Think’?