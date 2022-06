Dua Lipa, de fiesta por Madrid: de Jedet a Arón Piper

En la zona de invitados del WiZink Center de Madrid para ver el esperado concierto de Dua Lipa había más influencers, actores y famosos que periodistas, suponemos que porque Dua Lipa actuó antes en Barcelona, por lo que los periódicos y las televisiones escogieron cubrirlo allí. Entre ellos, por ejemplo, Valentina Zenere de ‘Élite’ o Aless Gibaja.

Pero la noticia que hoy ha llegado a la prensa generalista es que Dua Lipa terminó de fiesta en un club de Madrid, bailando trap y canciones como ‘Zorra’ de Bad Gyal, nada menos que en compañía de Arón Piper, con quien se le vio abandonar ya el WiZink Center.

El también actor de ‘Élite‘ y también cantante aparece muy acaramelado con Dua Lipa en varios vídeos que circulan por la red, mientras la prensa rosa especula con una relación formal entre ambos, fingiendo que no saben lo que es bailar en un club un rato, charlar con un conocido o enrollarse con alguien 1 noche o 5 minutos, y después cada uno a su casa.

También Jedet, conocida en el mundo entero -al menos en los sectores LGTB+ que tanto defiende Dua Lipa- por su papel en la excelente ‘Veneno’, presume también de haber podido conocer a la autora de ‘Future Nostalgia’ en las redes sociales.

PERO QUE ES ESTO DUA LIPA Y ARON PIPER, NO ME LA CREO pic.twitter.com/jlZ8PrlCmT

📹 | Another video of @DUALIPA & Arón Piper together at a night club in Madrid! pic.twitter.com/a775U4XeEf

— Dua Lipa Hungary (@dlipahungary) June 4, 2022