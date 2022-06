La joven madrileña Sofía Amores ha publicado estos días su primer EP ‘por no llorar’. En él recopila algunas de las canciones que ha presentado durante los últimos meses, algunas de las cuales os hemos venido presentando en playlists como Ready for the Weekend (novedades) y Sesión de Control (pop nacional). También hay un par de inéditos.

Las 5 composiciones de ‘por no llorar’, que han conquistado a gente como Guille Milkyway (la sigue en Instagram) recurren a distintas texturas. Puede ser la balada más ambiental como ‘de menos’, en la estela de James Blake. Puede ser el italo disco y el bedroom pop del que es de momento su tema más popular ‘pero no sé’. O puede ser la balada con guitarra de beat finalmente bailable ‘que no’, que no es una adaptación de Deluxe aunque por momentos consienta la existencia de un mash-up. El EP se completa con la canción también llamada ‘por no llorar’ y con ‘mejor que yo’, que seleccionamos como «Canción del Día» hoy.

‘mejor que yo’ se abre con unos sintetizadores ochenteros que son puro brillo, mientras Sofía Amores nos habla de sus inseguridades, probablemente como forma de autoayuda. «Mírame bien, no soy mejor que nadie / voy por detrás, no sé cómo alcanzarte» es el gran estribillo de un tema resplandeciente y eufórico en melodía y producción pero con sus momentos de duda en el trasfondo, en sintonía con el resto de sus composiciones. Os dejamos con el videoclip, que lleva el «bedroom pop» hasta su mayor extremo.



