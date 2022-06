Los himnos «queer» y contra el racismo de Lava La Rue

Lava La Rue es el proyecto de Ava Laurel, artista no binarix de ascendencia jamaicana. Criadx en Londres, por unos padres que se conocieron en una rave, ha formado un colectivo de artistas DIY llamado NiNE8, con inquietudes como la música underground, la migración, la política y la comunidad LGTB+.

En las entrevistas, Lava La Rue critica a Boris Johnson por tuitear una cosa con motivo del Orgullo pero luego no apoyar las políticas queer, y también por ejemplo los garitos que van de enrollados y modernos con música jamaicana pero después aplican una política racista en sus puertas.

En 2019 publicaba la mixtape ‘Stitches’, donde ya destacaban temas como «TLSL«, y después vino el EP ‘Butter-Fly’ en 2021. El R&B, la psicodelia y el hip hop se encontraban en temas con el gancho de ‘Magpie‘, donde proclamaba «Londres, libérame». En este EP quería mostrar «lo que la música queer podía llegar a ser». Su trabajo la ha llevado a codearse con gente como Tyler the Creator y Christine and the Queens, y a dirigir un vídeo para Wet Leg.

Este año ha sacado el himno queer ‘Vest & Boxers‘ y su nuevo proyecto se llama ‘HI-FIDELITY’, un EP de 5 canciones que tiene anunciado para el próximo 29 de julio. Esta semana nos ha presentado la composición titular: nuestra «Canción del Día» hoy.

Si en su EP anterior Lava La Rue colaboraba con Deb Never en ‘Angel’, de momento su mayor hit; este nuevo tema es una colaboración con Biig Piig. Su máxima es «nunca dejar de ser fan» y «no tener miedo de ser nerd porque siempre te va a beneficiar». También está entre sus intereses específicos mezclar la música alternativa con el hip hop y de ahí el sonido vaporoso a la par que el ritmo de este ‘HI-FIDELITY’. Una canción de melodía sensual, recostada sobre sintetizadores de algodón, en la que Biig Piig, miembro del colectivo NiNE8, aporta un estupendo puente en el que promete que va a hacer «que las nubes se muevan» y «robar la luna por ti».