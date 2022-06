Continúan las bajas de Primavera Sound, al fin y al cabo un festival con cientos y cientos de artistas confirmados que deben viajar desde diferentes países, cuando el covid aún acecha. Es el caso de Clairo. Uno de los integrantes de su banda ha contraído covid y la artista se ha visto obligada a cancelar su presentación de ‘Sling’ en el festival barcelonés.

Otra artista que ha enfermado y ya no podrá viajar a Barcelona para actuar en Barcelona es Holly Humberstone. La autora de ‘Scarlett’ ha comunicado que ha contraído gripe durante la gira que estos días se encuentra realizando y que necesita un par de días para reposar y recuperar su voz.

- Publicidad -

Más bajas que comunica el Primavera son las de Bleachers, el grupo de Jack Antonoff, y Tainy, artista y productor de Bad Bunny. Todas ellas se suman a caídas tan dolorosas como las de The Strokes el pasado fin de semana (tocan este viernes) o Massive Attack, así como a las de artistas tan esperadas como Bikini Kill o girl in red, que tampoco han podido actuar por motivos de agenda o de salud.

Por suerte, Primavera no solo comunica bajas, también incorporaciones. El cartel da la bienvenida a Mura Masa, que presenta disco; Hurray for the Riff Raff, que acaba de publicar el aclamado ‘LIFE ON EARTH’, Chet Faker y el catalán Ferran Palau.

- Publicidad -

Hoy jueves arranca el segundo fin de semana de Primavera Sound con esperadas actuaciones de Dua Lipa, Big Thief o Slowidve, y entre el viernes y el sábado será el turno de subirse al escenario de artistas como M.I.A., The Smile o Lorde. Aquí proponemos una fácil guía para ubicarse en la laberíntica programación del festival.