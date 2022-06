Primavera Sound 2022: imprescindibles y 10 rarezas (finde 2)

Primavera a la Ciutat

Hoy lunes 6 de junio a partir de las 20.00 en Paral.lel 62 vuelven a coincidir en espacio Hidrogenesse y The Magnetic Fields con sendos conciertos y una pinchada posterior por parte de Austrohúngaro. En Razzmatazz 2 podrá verse a Beak>, King Gizzard, además de a Spelling, que os destacamos bajo estas líneas. En Sidecar, será el turno de Cassandra Jenkins y Sinead O’Brien. Sons of Kemet tocan en Apolo como parte de la noche London Healing, y lo harán antes de separarse.

El martes 7 de junio recomendamos el concierto de Marina Herlop en LAUT. Renaldo & Clara y L’impératrice estarán en Paral.lel 62. Slowdive y Derby Motoreta’s actuarán en Razzmatazz después de otro show de King Gizzard. Y Doble Pletina estarán en Apolo un par de horas antes de Jorja Smith, que actuará a eso de la medianoche.

- Publicidad -

El miércoles 8 de junio La Nau nos traerá a Dry Cleaning y Erika de Casier, mientras Jorja Smith repetirá en Paral.lel 62 acompañada de Mafalda. Ride, Phoenix, Khruangbin estarán en Poble Espanyol junto a Magdalena Bay, una de las grandes joyas perdidas de este año. Goldie estará en RED58, Él mató a un policía motorizado en Sidecar, e Interpol además de Chet Faker en la Sala Apolo. Razzmatazz acogerá a Megan Thee Stallion, La Zowi y Albany, mientras Razzmatazz 2 tendrá a PUTOCHINOMARICÓN y una fiesta PC Music por la que pasarán Dorian Electra, A.G. Cook…

Primavera Sound Weekend 2: Imprescindibles

Jueves 9 de junio:

La primera jornada de este «finde» en el Fórum bien podría empezar con Dry Cleaning (18.50), Squid (19.45) o Khruangbin (20.05) y Ride (20.45). Desde las 21.35 actúan Interpol y a las 22.00 actúan Slowdive, en coincidencia en parte con Big Thief. Metronomy y Gorillaz actuarán también casi a la misma hora. Dua Lipa actúa entre 0.50 y 2.05 de la madrugada del jueves al viernes. John Talabot actúa a las 0.30 seguido de Bad Gyal (1.50), Tyler the Creator (2.20), Bicep (3.05) y 2manydjs (4.40).

- Publicidad -

Viernes 10 de junio:

El viernes comenzaremos la jornada bien de mano de CMAT o de Triángulo de Amor Bizarro (18.00) mientras Clairo saldrá a las 19.00. Poco después de las 20.00 coincidirán Courtney Barnett y Brittany Howard.

Rigoberta Bandini actuará a las 21.30 en coincidencia plena con Lorde. Los Strokes saldrán a las 22.55 y desde las 23.20 actuarán The Jesus and Mary Chain. M.I.A. coincidirá con Yeule en torno a las 0.30 aprox. A las 0.40 actúa la nueva banda de varios miembros de Radiohead The Smile, mientras a la 1.50 será el turno de Remi Wolf y de Run the Jewels. Después de las 2 pincha Grimes y hay show de Bleachers.

- Publicidad -

Finalmente el sábado 11 de junio, la cosa empezará fuerte con Genesis Owusu, que os destacamos aparte, a partir de las 17.00 y Sky Ferreira a partir de las 18.50, en coincidencia esta última con The Weather Station, Antònia Font y La Zowi. La tarde continuará con Arooj Aftab (19.55), Rolling Blackouts Coastal Fever (20.50) y Romy (21.30). Mogwai salen a las 22.00, más o menos a la par que Yeah Yeah Yeahs y Confeti de Odio. Angèle actúa a las 23.20 casi a la vez que Tame Impala, Jessie Ware a las 0.35 y Sen Senra a la 1.45.

10 joyas a descubrir

Spellling

Entre los mejores discos de 2021 destacábamos el último del proyecto de Chrystia Cabral, que dejaba atrás lo experimental de sus primeras entregas en favor de un sonido más variado y ambicioso, lleno de sintetizadores. Actúa este lunes 6 de junio.



L’impératrice

El grupo francés y de nu-disco ha publicado dos discos llamados ‘Matahari’ (2018) y ‘Tako Tsubo’ (2021) conteniendo singles como ‘Vanille fraise‘, de vídeo completamente imperdible. Actúan este martes 7 de junio en Paral.Lel 62.



Los Bitchos

Mujeres es un grupo compuesto enteramente por hombres y Los Bitchos es un grupo compuesto enteramente por mujeres. Serra Petale, Agustina Ruiz, Josefine Jonsson y Nic Crawshaw han sido de las más grandes damnificadas por la pandemia, dado el tiempo que su debut ha tenido que aguardar metido en un cajón, pero su música instrumental influida por la cumbia y el blues las pone definitivamente en el mapa. Actúan el martes 7 de junio en La 2 de Apolo.



Noga Erez

El mismo sitio y el mismo día, este martes 7 en La 2 de Apolo, podrá verse el set de la israelí Noga Erez, que adivinamos bastante teatral a juzgar por el gran single extraído de su disco del año pasado, ‘Kids’. Sigue siendo muy grande ‘End of the Road’.



Magdalena Bay

Entre las citas imprescindibles de Primavera a la ciutat, el dúo Magdalena Bay, popularizado en Youtube gracias a su imposible amalgama de estilos. Grupo de pop en definitiva, en toda su complejidad, su disco ‘Mercurial World‘ es apto para seguidores de Grimes y Charli XCX, pero con un punto más clásico. Están el 8 de julio en el Poble Espanyol.



100gecs

La misma noche de miércoles pero en Razzmatazz, de madrugada, será el turno de 100 gecs, el loquísimo dúo también de vídeos inclasificables. Este año tienen nuevo disco, aunque seguro que además de interpretar temas nuevos como ‘Doritos & Fritos’, hay lugar para recuperar singles antiguos como ‘money machine’.



Cazzu

Uno de esos nombres con millones de streamings en las plataformas pero no tan conocidos en nuestro país es el de la argentina Cazzu. La hemos escuchado en éxitos con Bizarrap, con Rauw Alejandro, con Natti Natasha… o ahora mismo con María Becerra en ‘Maléfica’, pero el jueves 9 de junio será el momento de averiguar cómo se defiende en directo ella sola. Acaba de publicar disco, ‘Nena Trampa’.



Danny L Harle

Especial ilusión porque especialmente puede ser recordado dentro de unos años es el espacio que se dedica en este Primavera Sound al sonido PC Music. No podemos tener ya a SOPHIE pero sí su impronta. Cuenta con su propia noche entre semana, como ya hemos indicado, con conciertos y sesiones de dj’s y además hay una noche HARLECORE este martes en la ciudad. Por otro lado, finalmente, Danny L Harle cerrará la jornada del 10 de junio en el Fòrum. ‘HARLECORE‘ fue otro de los mejores discos de 2021. ‘On a Mountain’ es una canción que no ha faltado ni en una sola de nuestras sesiones.



Pinkpantheress

También entre lo mejor de 2021 destacábamos el proyecto de la revelación británica Pinkpantheress, cuyo disco ‘To Hell With It‘ venía a condensar las cosas que la caracterizan. Por un lado, su interés por los ritmos drum&bass de los 90; por otro, su adaptación a los códigos de TikTok. Actúa el viernes 10 de junio.



Genesis Owusu

Igualmente entre lo mejor de 2021 destacábamos el álbum de Genesis Owusu y teníamos la suerte de poder charlar con él. Es una rareza verle por aquí, pues es australiano, por lo que no perderíamos la oportunidad de hacerlo el sábado 11 de junio a las 17.00 en el Fórum. Será ocasión de comprobar cuánto recuerda o no a TV On the Radio en su mezcla de rap, indie, rock, electro, funky y beats africanos en homenaje a sus ancestros.