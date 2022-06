Jennifer Lopez pensaba que actuar con Shakira en la Super Bowl era «la peor idea del mundo»

Todo el mundo recuerda y recordará la espectacular actuación de Jennifer Lopez y Shakira en el tiempo de descanso de la Super Bowl 2020. Este es precisamente el punto de partida del nuevo documental que ha presentado Lopez en el Festival de Cine de Tribeca, ‘Halftime’, el cual se estrenará en Netflix el próximo martes 14 de junio. El filme contará detalles sobre la vida personal y artística de la artista, y cómo se preparó especialmente para el show de la Super Bowl.

Pese a no haberse estrenado todavía oficialmente, Jennifer Lopez es hoy noticia por unas chocantes declaraciones sobre la actuación, las cuales aparecerán en el documental. Las principales quejas de la artista neoyorquina giraban entorno a haber contratado a tan inmensas estrellas para actuar a la vez con un tiempo tan limitado, de forma que ninguna pueda defender sus canciones como se merecen.

«Tenemos seis minutos. Tenemos 30 segundos de una canción, y si nos tomamos un minuto, eso es todo, nos quedan cinco. Tenemos que tener nuestro momento. No va a ser una maldita revista de baile», se quejaba Jennifer Lopez. Al parecer, esta tuvo momentos de verdadera duda respecto a actuar junto a Shakira. No por la artista colombiana en sí, sino por el planteamiento del show. «Es la peor idea del mundo, que dos personas encabecen la misma Super Bowl. No ha sido una buena idea», eso lo que le confiesa Lopez a su directora musical, Kim Burse, mientras planeaban la actuación, según cuenta el diario 20 Minutos.

En ‘Halftime’, grabado entre julio de 2019 y enero de 2021, también se trata la intervención de la hija de Lopez en el escenario, como protesta contra la política migratoria de Donald Trump, y la relación de la artista con el actor Ben Affleck.