Santigold ha anunciado que su cuarto álbum de estudio, ‘Spirituals’, verá la luz del día el 9 de septiembre. Como complemento a la noticia, Santigold ha lanzado un nuevo single, y videoclip, llamado ‘Ain’t Ready’, coproducido por el mítico productor de las primeras mixtapes de The Weeknd, Illangelo. El primer single de ‘Spirituals’ fue lanzado el pasado mayo bajo el nombre de ‘High Priestess’.

La artista describe su nuevo single como «una de esas canciones en las que nada más abrir la boca toda la melodía fluyó» y cuenta lo complicado que fue encontrar la letra correcta para acompañar la música: «Me costó encontrar la letra apropiada al principio, pero cuando lo conseguí, y empecé a cantarla una noche que estaba sola en el estudio, lloré».

Para ‘Spirituals’, grabado principalmente durante la pandemia, Santigold no ha querido limitarse a la música y los vídeos, y ha decidido expandir sus medios artísticos a nuevos horizontes, entre los que se incluyen una nueva línea de cosméticos naturales y una marca de té, ambos proyectos con el mismo nombre de marca, ‘Spirituals’. La artista estrenará un podcast en el que conversará con otros artistas, y también está preparando una serie de productos literarios y cinemáticos: «Quiero seguir expandiéndome hacia todas las formas de arte y tengo muchas ganas de dejar que mi música me lleve a nuevos lugares».

‘Spirituals’ será el cuarto LP oficial de la artista estadounidense en seis años, tras ’99 Cents’ en 2016. En 2018, Santigold lanzó una mixtape de media hora para saciar las ganas de música de sus fans, ‘I Don’t Want: The Goldfire Sessions», centrada alrededor del dancehall.

Tracklist:

1. My Horror

2. Nothing

3. High Priestess

4. Ushers Of The New World

5. Witness

6. Shake

7. The Lasty

8. No Paradise

9. Ain’t Ready

10. Fall First