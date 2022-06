Este jueves 23 de junio vuelve el ciclo Tomavistas Extra al Parque Tierno Galván, y lo inauguran Delaporte, que actúan a las 20.00, y Delafé y Las Flores Azules, que lo harán a las 21.45. Horarios que se repetirán durante las próximas 2 semanas, en un programa doble que unirá a Natalia Lacunza con El Buen Hijo este viernes 24; o a Los Planetas con El Último Vecino el 1 de julio, por poner tan sólo un par de ejemplos.

Delafé y Las Flores Azules interpretarán por supuesto los grandes éxitos por los que se han reunido. Están celebrando el 20º aniversario de ‘Las Trompetas de la Muerte’ y prometen que van a sonar ‘Mar el poder del mar’, ‘La primavera’ y ‘Espíritu Santo’. Pero también por supuesto su nueva producción de este año, ‘AQUÍ AHORA’, editada esta primavera.

Oscar d’Aniello y Helena Miquel se han reunido en esta grabación que puede parecer una canción de amor, pero que indudablemente es a la vez una metáfora sobre la amistad a pesar de los parones y los contratiempos. Entre referencias a ‘Mar el poder del mar’, algunos de los versos apuntan: «Tú me viste crecer / Me cuesta tanto creer / Que pueda volverte a perder» y «Durante todos estos años / Te he estado echando de menos / Te he estado echando de mi vida / Y fracasando en el intento».

Los coros de Helena Miquel se van abriendo paso paulatinamente, construyendo el crescendo típico de las canciones de Delafé y las Flores Azules, logrando que la parte de ella sea por supuesto el cénit de la grabación: «Coge mi mano, salgamos de aquí / Hace ya un tiempo que quiero decir (…) Siempre he querido estar aquí y ahora», haciendo de esto último el estribillo del tema, repetido hasta la saciedad.

‘AQUÍ AHORA’ apuesta a su vez por el sonido característico de Delafé y las Flores Azules: hay restos de pop sintético, un spoken word en su lado más tierno, y un tipo de teclados al final que nos remiten a los tiempos de Fangoria en ‘Dios odia a los cobardes’ y Family (que grabaron en su estudio por aquel entonces). Un tema que no puede sonar más celestial y que no desentonará nada entre hits pasados, pues está hecho exactamente de sus mismos materiales.