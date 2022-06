Fan Futura confirma 30 nuevos artistas: Eladio Carrión, Snow Tha Product…

El Fan Futura Fest. ha confirmado el cierre de su cartel con la incorporación de 30 nuevos artistas. Estos encajarán dentro del enfoque del festival, centrado alrededor de la electrónica y los géneros urbanos, aunque se podrá disfrutar de una amplia variedad de tipos de música. Los nuevos artistas se sumarán a los confirmados anteriormente, entre los que se encuentran Steve Aoki, Bizarrap, Cruz Cafuné, Califato ¾, Daniel Sabater, Israel B, Natalia Lacunza, Soto Asa, Rojuu o The Parrots.

Las nuevas confirmaciones que dan el cierre al cartel del festival y que actuarán en San Javier, Murcia, del 26 al 31 de julio son Eladio Carrión, Snow Tha Product, Andrea Oliva, Andrés Campo, Belter Souls, Chelina Manuhutu, Delgao, Detlef, DJS From Mars, El Ima, Lee Foss, Mori, Orslok, Rusowsky, Selecta, Technasia, Taao, Barder, Derek Muller, DLPIN, Drea, Fat Gordon, Hoonine, Johnny’s Drama, Juanjo Martín, La Cachetona, Limalimon, Marss, Oscar Madrid, Ralphie Choo, REM DJs, Ruto Neon, Second DJs, The Hisunz, Yibril y Yosef.

Los nuevos artistas incluyen grandes de la música urbana, como Eladio Carrión, Snow Tha Product o Selecta, y DJs de la talla de Andrea Oliva, Andrés Campo o Technasia. También estará presente, como novedad, la marca Antídoto Club, una de las fiestas de referencia de la capital.

