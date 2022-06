El cantante, compositor y productor estadounidense Alex G ha anunciado la fecha de salida de su esperado noveno álbum de estudio. ‘God Save The Animals’ saldrá el 23 de septiembre y será el sucesor a ‘House of Sugar’, de 2019. Alex G ha acompañado la noticia con el lanzamiento de un nuevo single. Así, la pegadiza ‘Runner’ se convierte en el segundo single de su próximo álbum tras la salida de ‘Blessing’ a finales del pasado mayo, y lo acompaña un sencillo, pero efectivo videoclip.

Este nuevo álbum del artista de Filadelfia incluye el trabajo de media docena de ingenieros de su ciudad, a quienes Alex pidió que lo ayudaran a producir la «mejor» calidad de grabación posible. El resultado es un álbum «dinámico en su paleta sonora» y con una «profunda complejidad». A su vez, ‘God Save The Animals’ ha sido abordado mediante la colaboración, ya sea por contribuciones individuales de sus compañeros de banda o por la frecuente colaboradora de Alex G, Molly Germer, en cuerdas y/o voces.

Tracklist:

1. After All

2. Runner

3. Mission

4. S.D.O.S.

5. No Bitterness

6. Ain’t It Easy

7. Cross the Sea

8. Blessing

9. Early Morning Waiting

10. Immunity

11. Headroom Piano

12. Miracles

13. Forgive

