Lana Del Rey ha protagonizado una de las novedades musicales de los últimos días. Su versión de ‘Buddy’s Rendezvous’ de Father John Misty, incluida en una de las ediciones especiales de ‘Chloë And The Next 20th Century’, ha llegado oficialmente a las plataformas.

‘Buddy’s Rendezvous’ ha sido uno de los singles extraídos del disco de Father John Misty, y con la versión de Lana cobra una nueva vida. Se trata de una melosa balada de noir-jazz que Lana consigue llevar a otro lugar gracias a su preciosa voz e interpretación. En su crítica del disco, mi compañera Mireia destacaba la versión de Josh Tillman, en concreto su «suavidad melancólica» y sus «inflexiones a lo Elton John en el hermoso estribillo, con ese dejarse llevar por los vientos y los arreglos de cuerda». En voz de Lana, ‘Buddy’s Rendezvous’ no habría desentonado en ‘Blue Banisters‘, su último trabajo.

En palabras de Tillman, ‘Buddy’s Rendezvous’ cuenta la historia de «un tío que sale de la cárcel y visita un restaurante para encontrarse con su hija, a la que da unos cuantos consejos de mierda». El protagonista de ‘Buddy’s Rendezvous’ intenta patéticamente dar consejos de vida a su hija pero, después de pasar demasiados años en la cárcel, se queda corto.

Puede que, en voz de Lana, ‘Buddy’s Rendezvous’ ya no tenga tanto sentido, pues ella claramente no es la narradora de la canción, solo la intérprete. Sin embargo, su hermosa voz vuelve a elevar una composición ajena, en este caso, similar a ‘Yayo’ por su cadencia jazz sensual pero oscura, típica de los antros en los que solía cantar al principio de su carrera.

El propio Tillman ha destacado la interpretación de Lana: «aparte de esas cosas inefables que una cantante de verdad puede aportar a una canción, (Lana) canta unas improvisaciones increíbles. Puedes construir una canción entera a partir de cualquier «adlib» de ella. La amo».

Por supuesto, ‘Buddy’s Rendezvous’ no es la primera vez que Lana Del Rey y Father John Misty colaboran. Ambos aparecieron juntos en el videoclip de ‘Freak‘ de ella, en 2016.