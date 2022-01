Tras anunciarlo a través de un mensaje de voz grabado en un vinilo enviado a sus fans, Father John Misty ha compartido los detalles de su nuevo disco, uno de los más esperados de 2022. ‘Chloë And The Next 20th Century’ sale el 8 de abril y entre sus pistas se encuentra una titulada en español, ‘Olvidado (Otro Momento)’.

El álbum contará con varias ediciones físicas, entre ellas una llamada ‘Loser’s Edition’, y la edición «boxset» incluye un 7″ de «regalo» con versiones de ‘Buddy’s Rendezvous’ por Lana Del Rey (ambos ya habían colaborado en el videoclip de ‘Freak’ de ella) y de ‘Kiss Me (I Loved You)’ por Jack Cruz, el mono cantante de ‘What Did Jack Do?‘ de la película de 2017 dirigida por David Lynch.

‘Funny Girl’ es el simpático primer adelanto de ‘Chloë and the Next 20th Century’ y destaca por su sonido orquestal y deliberadamente pomposo, que efectivamente nos lleva a algún momento del siglo XX… en concreto a los años 40 a través de una serie de arreglos de viento y cuerda llenos de florituras que parecen sacados de un disco de Peggy Lee o similares. En tiempos recientes podemos asociar su sonido al del excelente debut de Natalie Prass, uno de los mejores discos de 2015.

La «chica divertida» que protagoniza la canción es una joven actriz de «sonrisa maniaca» capaz de convetirla en «Cleopatra» que ha cautivado a Josh Tillman, un «outsider de la industria» que aún tiene tiempo de puntualizar que «eres joven pero no serás cada vez más joven». Father John Misty ha contado con Drew Erickson para la composición de los arreglos del disco y tiene dos conciertos orquestales programados en los meses de febrero y abril, en Los Ángeles y Londres, respectivamente.

‘Chloë and the Next 20th Century’:

01 Chloë

02 Goodbye Mr. Blue

03 Kiss Me (I Loved You)

04 (Everything But) Her Love

05 Buddy’s Rendezvous

06 Q4

07 Olvidado (Otro Momento)

08 Funny Girl

09 Only a Fool

10 We Could Be Strangers

11 The Next 20th Century