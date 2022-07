Rigo y Amaia, Soleá, Christine, Rina, Spektor… llegan al top 40 de JNSP

‘Break My Soul’ de Beyoncé continúa siendo lo más votado de JENESAISPOP. Pese a que en España ha calado poco, nuestros lectores continúan teniendo claro cuál es la canción más relevante del momento.

- Publicidad -

La entrada más fuerte, directa al nº3, es la colaboración de Rigoberta Bandini y Amaia. También entran al top 10 el vídeo de Soleá Morente con Isa de Triángulo de Amor Bizarro y lo nuevo de Christine and the Queens. Rina Sawayama y Regina Spektor completan las novedades de la semana. Entre los candidatos, ya podéis votar por los nuevos temas de Lizzo, Sorry, Brent Faiyaz, Katy J Pearson, etcétera.

Recordad que podéis escuchar la playlist con las 40 canciones del top y las 10 candidatas a entrar de cada semana, así como por supuesto votar por vuestras canciones favoritas, aquí. Los votos son sometidos a una fórmula matemática que beneficia a las novedades y perjudica a las canciones a medida que pasan las semanas.

- Publicidad -

- Publicidad - Vota por todas las canciones que te gusten Amaia, Aitana / La canción que no quiero cantarte

Andrew Bird / Make a Picture

Arcade Fire / The Lightning II

Bad Bunny, Bomba Estéreo / Ojitos Lindos

Bad Gyal / La prendo

Beyoncé / BREAK MY SOUL

Brent Faiyaz / PRICE OF FAME

BRONQUIO / Fui a comprar a la cárcel

Calvin Harris, Dua Lipa, Young Thug / Potion

Chanel / SloMo

Charli XCX / Used to Know Me

Charli XCX, Rina Sawayama / Beg for You

Christine and the Queens / Je te vois enfin

Ciara, Coast Contra / JUMP

Cupido / Un cabrón con suerte

Florence + the Machine / Free

Florence + the Machine / King

Florence + the Machine / My Love

Gorillaz / Cracker Island

Harry Styles / As It Was

Harry Styles / Late Night Talking

Javiera Mena / La isla de Lesbos

Katy J Pearson / Talk Over Town

Lizzo / 2 Be Loved

Mykki Blanco / French Lessons

Natalia Lacunza, Karma C / Todo va a cambiar

pablopablo / Azul zafiro

Panda Bear, Sonic Boom / Go On

Perfume Genius / Eye in the Wall

Pixies / There's A Moon On

Pongo / Hey Linda

Regina Spektor / Becoming All Alone

Rigoberta Bandini / A todos mis amantes

Rigoberta Bandini / Ay Mama

Rigoberta Bandini, Amaia / Así bailaba

Rina Sawayama / Catch Me in the Air

Rocío Márquez, BRONQUIO / Un ala rota

Rosalía / BIZCOCHITO

Rosalía / Candy

Rosalía / Saoko

Shakira, Rauw Alejandro / Te felicito

Sharon Van Etten / Mistakes

Sky Ferreira / Don't Forget

Soccer Mommy / Shotgun

Soleá Morente, Triángulo de Amor Bizarro / Domingos

Sorry / Let the Lights On

Taylor Swift / Carolina

Tove Lo / No One Dies from Love

Yeah Yeah Yeahs, Perfume Genius / Spitting Off the Edge of the World

Young Fathers / Geronimo Ver resultados