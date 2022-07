beabadoobee hace su canción R&B soñada en ‘Sunny day’

beabadoobee protagoniza uno de los lanzamientos del pasado viernes con ‘Beatopia’. El disco está inspirado en un mundo imaginario que Beatrice Kristi Laus ideó cuando era una niña, y del que llegó a diseñar un mapa que contenía nombres de continentes y países, e incluso un alfabeto propio.

Como el debut de beabadoobee, ‘Beatopia’ es otro ejercicio de nostalgia noventera y dosmilera, como demuestra el sonido de singles como ‘See You Soon’, ‘Talk’ o ’10:36, este último en la línea de Garbage. Y nostálgico también es el último single. ‘Sunny day’ es la Canción Del Día.

Si beabadoobee es conocida por recuperar el sonido guitarrero de los 90, en ‘Sunny day’ prueba algo distinto: una canción R&B. Ella quería sonar como la primera Nelly Furtado, y la adorable ‘Sunny day’ nos lleva a esa época tanto como a la de All Saints: su ligero beat R&B, combinado con el sonido de una guitarra acústica, remite a ‘Pure Shores’.

En ‘Sunny day’, beabadoobee trata de ser una mejor amiga, pero está deprimida y no sale de casa, por lo que espera encontrarse mejor el día de mañana. «No he estado tan ocupada pero no te estoy ignorando», canta, «te llamaré por la mañana cuando te despiertas, quizás mañana estemos bien, cuando haga sol».

El vídeo de ‘Sunny day’ es otro baño de nostalgia. beabadoobee se adentra en un microcosmos mágico lleno de plantas, flores y setas psicodélicas. Durante su paseo se hace amiga de una rana cantarina. Posibles referencias visuales: ‘Viva Forever’ de Spice Girls, ‘Honey to the Bee’ de Billie Piper o ‘Isobel’ de Björk. Todo queda en el pasado.