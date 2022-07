Joni Mitchell ha actuado por sorpresa este domingo 24 de julio en el festival Newport Folk Festival, en Rhode Island. Mitchell no daba un concierto propiamente dicho desde el año 2000, por lo que se trata de un momento histórico.

En el concierto, Mitchell ha actuado sentada en un elegante sillón, acompañada por una escuadra de músicos que ha incluido a Brandi Carlisle y a Marcus Mumford de Mumford and Sons. En el setlist, compuesto por 13 temas, no han faltado clásicos como ‘A Case of You’, ‘Big Yellow Taxi’ o ‘Both Sides Now’, ni tampoco su versión de ‘Summertime’ de George Gerswhin.

Mitchell cantó por primera vez en público desde 2013 hace unos meses durante una gala solidaria, en la que recibió el premio a Persona del Año. Y en 2013 ofreció un par de conciertillos breves e improvisados en Las Vegas, de unas 4 canciones, durante dos eventos celebrados en su honor.

Este año, Mitchell ha retirado su música de Spotify en protesta contra el podcast de Joe Rogan, el cual ha sido acusado de promover información falsa sobre la covid-19 y las vacunas. El podcast está disponible de manera exclusiva en Spotify.

Setlist:

Carey

Come in From the Cold (with Taylor Goldsmith)

Help Me (with Celisse Henderson)

A Case of You (with Marcus Mumford) (+ Brandi Carlile)

Big Yellow Taxi(with Brandi Carlile)

Just Like This Train(Joni on electric guitar)

Why Do Fools Fall in Love (Frankie Lymon & The Teenagers cover)

Amelia (with Taylor Goldsmith)

Love Potion #9

Shine

Summertime (George Gershwin cover)

Both Sides Now

The Circle Game