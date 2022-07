Billie Eilish sigue brillando en su faceta acústica… ¿o suena forzada?

Parte de la redacción evalúa ‘TV’ y ‘The 30th’, los 2 nuevos singles de Billie Eilish publicados la semana pasada por sorpresa.

A favor:

«Como el aperitivo que fue ‘my future’ frente a lo que vendría, Billie Eilish ha vuelto a hacer algo parecido este verano, pero por partida doble. Y lo ha hecho cogiendo como base las que probablemente fueron las dos mejores canciones de ‘Happier Than Ever‘: el tema titular y ‘male fantasy’, la encargada de cerrar, que pudo pasar desapercibida para la prensa pero está claro que era una de sus favoritas; no en vano, le dedicó el último videoclip. ‘TV’ es casi una (maravillosa) secuela de esta última, adentrándose más en la anhedonia, desolación y, básicamente, depresión que relataba en aquella. Si en ‘male fantasy’ cantaba “home alone, trying’ not to eat / distract myself with pornography / I hate the way she looks at me” o la segunda estrofa sobre la amistad perdida, aquí vuelve a regalarnos frases memorables como “I put on ‘Survivor’ just to watch somebody suffer / maybe I should get some sleep” o “I’ll try not to starve myself just because you’re mad at me”, además de referencias al juicio de Johnny Depp o el histórico giro del Supremo en cuanto al Roe vs. Wade.

- Publicidad -

Con una muy sutil producción, Billie vuelve a demostrar tanto aquí como en ‘The 30th’ su talento no solo la composición, sino también para la interpretación. En la segunda, de hecho, se acerca más a contar una historia en lugar de sensaciones, haciendo con su giro un guiño a (salvando las distancias) ‘Happier than Ever’, incluso con similitudes en la letra. Si hay que esperar otro año para el tercer disco, como ocurrió con ‘my future’, desde luego esto nos deja con muy buen sabor de boca». Pablo Tocino

En contra:

«Los acelerados ritmos de la industria han llevado a Billie Eilish a publicar dos canciones completamente nuevas cuando aún no se ha cumplido un año desde el lanzamiento de ‘Happier than Ever’, su último álbum. En ‘TV’ y ‘The 30th’, Billie se acomoda en su faceta acústica y entrega dos composiciones que parten del sonido de ‘Your Power’ o ‘Male Fantasy’ pero añaden sutiles detalles de producción que las diferencian de aquellas (los coros finales de ‘TV’, las voces robotizadas de ‘The 30th’).

- Publicidad -

‘TV’ se postra férreamente a 2022 con un apesadumbrado diagnóstico de la actualidad que incluye referencias a la derogación de la ley del aborto o al juicio Amber/Heard. Por su parte, ‘The 30th’ narra la historia de una melancólica (aunque, en el fondo, feliz) visita hospitalaria. El concepto de ambas canciones es interesante. Sin embargo, Billie vuelca en ellas un sentimentalismo que se me queda forzado, especialmente en el mantra final de ‘TV’. Vocalmente vuelve a estar espléndida, eso sí, pero creo que Billie ha hecho mejores canciones en este estilo». Jordi Bardají