Las mejores canciones del momento: julio 2022

Renovamos nuestra playlist con las mejores canciones del mes. La lista arranca fuerte con los últimos singles de Jessie Ware y Rosalía, el tema de voguing de Beyoncé o el nuevo single de Hailee Stanfield, Canción Del Día de hoy. En representación de los Discos de la Semana suenan temas de Superorganism o Katy J. Pearson y, entre las revelaciones del mes hay que hablar de laura katze y DOMi & JD BECK. Con apariciones también de Lana Del Rey, Hot Chip, SG Lewis, Nacho Vegas o Villano Antillano, os invitamos a adentraros en la antesala de la que será la lista de mejores canciones de 2022 de JENESAISPOP.

Jessie Ware / Free Yourself

Rosalía / DESPECHÁ

Beyoncé / ALIEN SUPERSTAR

Rigoberta Bandini, Amaia / Así bailaba

Lizzo / 2 Be Loved (Am I Ready)

Hailee Steinfeld, Anderson .Paak / Coast

U.S. Girls / So Typically Now

Hot Chip / Eleanor

laura katze / Un ritual

SG Lewis / Missing You

Superorganism / On & On

Sorry / Let the Lights On

FKA twigs / killer

Rina Sawayama / Catch Me in the Air

Ciara, Coast Contra / JUMP

Gorillaz, Thundercat / Cracker Island

beabadoobee / Sunny day

Villano Antillano / KLK

Lewis OfMan, Carly Rae Jepsen / Move Me

DOMi & JD BECK / TAKE A CHANCE

Lana Del Rey, Father Joh Misty / Buddy’s Rendezvous

MAX / WASABI

Katy J Pearson / Talk Over Town

Brent Faiyaz / PRICE OF FAME

Nacho Vegas / Ramón In

Ethel Cain / Hard Times

Ana Torroja / Paraíso

Fermi / Amigos

Overmono / Gunk

!!!, Angélica Garcia / Un puente

Samantha Hudson, La Dani / Perra

Nilüfer Yanya / L/R