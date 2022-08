Entre las novedades musicales que ha dejado el último viernes de lanzamiento se encuentra ‘Coast’, el nuevo single de Hailee Steinfeld con Anderson .Paak. La cantante estadounidense, que se diera a conocer con macrohits del calibre de ‘Starving‘ (más de mil millones de reproducciones en Spotify) o ‘Love Myself‘, ha lanzado su primer single en dos años.

Aunque parezca mentira, Steinfeld todavía no ha publicado un álbum, y ‘Coast’ es el primer avance de su esperado debut. El tema reinventa su sonido y lo sitúa en un espacio más orgánico y veraniego, un espacio en el que conviven sonoridades folk-pop con punteos de guitarra eléctrica tropicales que recuerdan a The Police. Todo ello al servicio de una melodía pop tan pegadiza como un chicle.

- Publicidad -

La temática veraniega de ‘Coast’ no solo se refleja en la música, sino que la letra se compone de metáforas marítimas o playeras. Cuando Steinfeld canta «all I wanna do is coast with you» se refiere a que desea relajarse con la persona amada. Por su parte, el rapero Anderson .Paak se inspira en el mismo campo semántico y rapea sobre quedar «atrapado en las olas» y sobre «rayos de sol». Además, cita por el nombre la Ruta Estatal 1, la carretera que pasa a lo largo de la costa del Pacífico de California. Tiene sentido: tanto Hailee como Anderson son oriundos de este Estado.

‘Coast’ es el primer adelanto de un trabajo en el que Hailee explorará influencias quizás impensadas para ella hasta ahora. La cantante ha grabado el disco en un estudio instalado en su casa y dice que se ha inspirado en la música de los Eagles, Beach Boys y Tame Impala, pero también en la de Daft Punk, Fleetwood Mac, Madonna y los Beatles.

- Publicidad -

Si ‘Coast’ supone el primer lanzamiento de Hailee desde 2020, cuando lanzó la colaboración ‘Masterpiece’ con Chen Linong, para Anderson .Paak es uno de los varios que ha protagonizado recientemente, entre ellos, su destacado single con DOMi & JD Beck, otro de los mejores temas del mes de julio.