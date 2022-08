Jessie Ware logra su 5º top 1 en JNSP; entran Rosalía, Ellis-Bextor, US Girls…

Jessie Ware logra su 5º número 1 en el top 40 de JNSP con ‘Free Yourself’ tras haber entrado la semana pasada al puesto 2. Anteriormente alcanzó la cima de nuestra lista con ‘Want Your Feeling’, su gran hit ‘Say You Love Me’, ‘What’s Your Pleasure’ y la balada ‘Remember Who You Are’.

La entrada más fuerte es la de ‘Despechá’ de Rosalía, que es puesto 2, seguida muy de cerca por Sophie Ellis-Bextor y su regreso a las pistas de baile. Entran en torno al top 10 Billie Eilish y Stromae y en posiciones más modestas US Girls y Villano Antillano.

Recordad que podéis escuchar la playlist con las 40 canciones del top y las 10 candidatas a entrar de cada semana, así como por supuesto votar por vuestras canciones favoritas, aquí. Los votos son sometidos a una fórmula matemática que beneficia a las novedades y perjudica a las canciones a medida que pasan las semanas.

Vota por todas las canciones que te gusten Amaia, Aitana / La canción que no quiero cantarte

Ana Torroja / Paraíso

Arcade Fire / The Lightning II

Bad Bunny, Bomba Estéreo / Ojitos Lindos

beabadoobee / Sunny day

Beyoncé / BREAK MY SOUL

Billie Eilish / TV

black midi / Welcome to Hell

Charli XCX / Used to Know Me

Charli XCX, Rina Sawayama / Beg for You

Christine and the Queens / Je te vois enfin

Cuco / Time Machine

Empress Of / Dance for You

FKA twigs / killer

Florence + the Machine / Free

Florence + the Machine / King

Florence + the Machine / My Love

Gorillaz / Cracker Island

Harry Styles / As It Was

Javiera Mena / La isla de Lesbos

Jessie Ware / Free Yourself

laura katze / Un ritual

Lizzo / 2 Be Loved

Miqui Puig / Yo no quería estar allí

Natalia Lacunza, Karma C / Todo va a cambiar

Perfume Genius / Eye in the Wall

Pusha T / Dreamin of the Past

Regina Spektor / Becoming All Alone

Rigoberta Bandini, Amaia / Así bailaba

Rina Sawayama / Catch Me in the Air

Rosalía / BIZCOCHITO

Rosalía / Candy

Rosalía / Despechá

Rosalía / Saoko

Samantha Hudson / Perra

Shakira, Rauw Alejandro / Te felicito

Sharon Van Etten / Mistakes

Soleá Morente, Triángulo de Amor Bizarro / Domingos

Sophie Ellis-Bextor / Hypnotized

Stromae, Camila Cabello / Mon Amour

Taylor Swift / Carolina

Tove Lo / No One Dies from Love

US Girls / So Typically Now

Villano Antivillano / KLK

Yeah Yeah Yeahs, Perfume Genius / Spitting Off the Edge of the World Ver resultados